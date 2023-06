Zero infortuni in 10 anni per Lucart, l’azienda lucana specializzata in articoli per l’igiene

Saverio Sarubbo, direttore dello stabilimento cartario di Avigliano, spiega come l’investimento nella cultura della sicurezza abbia consentito di raggiungere questo importante risultato

Investire sulla cultura della sicurezza. Una tappa di un percorso che guarda lontano. Dieci anni senza infortuni: questo il risultato raggiunto nello stabilimento Lucart di Avigliano che fa parte del gruppo cartario multinazionale specializzato in articoli per l’igiene in carta a secco di alta qualità. Saverio Sarubbo, direttore dello stabilimento di Avigliano che conta 85 dipendenti nel podcast parla dell’importante risultato raggiunto grazie alla formazione continua del personale, a un sistema strutturato di reportistica delle segnalazioni di potenziale pericolo, alla conformità degli impianti, agli investimenti sui più moderni dispositivi di sicurezza delle macchine.

