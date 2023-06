MadreArte, da domani 8 giugno la mostra personale di Marua Luisa d’Eboli alla Pinacoteca Provinciale di Potenza

Un altro grande evento culturale, da giovedì 8 giugno, nella prestigiosa sede della Pinacoteca Provinciale del Rione Santa Maria a Potenza. A distanza di 8 anni Maria Luisa D’Eboli di origini lucane, torna nella sua terra portando in esposizione la sua MadreArte, Mostra personale che segna un traguardo di estrema maturità e consapevolezza raggiunto dall’artista. Il progetto MadreArte è il risultato di un momento di riflessione della pittrice e nasce dalla sua esigenza di comprendere a pieno l’essenza della sua Arte, pulsione vitale irrefrenabile che emerge dalla sua anima a guidarla nella realizzazione delle sue opere. MadreArte rielabora il senso dell’intera sua produzione ed esprime la sua originale visione del mondo, aprendo allo stesso tempo una nuova dimensione di arte, più gioiosa ed altruistica. La mostra è a cura di Roberta Frate e Mario Tacinelli (dell’associazione culturale Aleli – Roma), con la presentazione critica della storica dell’arte Alessandra De Simone

Articolata all’interno delle tre splendide sale della Pinacoteca, presenterà un’antologica; il progetto “The Shape of Sound presentato al Museo di Arte Contemporanea di Roma (M.A.C.RO), ed in anteprima nazionale “La pittura addosso” nuovo progetto artistico della pittrice, pittura su seta, un tributo al genere femminile in tutte le sue espressioni. L’evento verrà presentato alla stampa l’8 giugno nella sala conferenze Arturo Lacava Museo Archeologico di Potenza alle ore 17.00 ed interverranno oltre all’artista La Storica dell’arte Alessandra De Simone e la curatrice della mostra la Dott.a Roberta Frate. A fare gli onori di casa, il Presidente della Provincia, Christian Giordano. Subito dopo la presentazione ufficiale, ci si trasferirà alla vicina Pinacoteca per l’inaugurazione ufficiale della Mostra che resterà aperta al pubblico sino al 4 Luglio 2023.