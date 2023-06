“Turismo delle Passioni”: la nuova offerta parte dalla Basilicata. Da domani incontri in tutta la regione per coinvolgere gli attori del territorio

È il Turismo delle Passioni, l’innovativo progetto di Marketing Territoriale realizzato da Regione Basilicata e APT, che mira alla creazione di modalità di viaggio personali e uniche, offrendo al visitatore una gamma di proposte tra le quali scegliere. Il progetto nasce nell’ambito del Piano Strategico del Marketing Turistico dell’APT, e necessita però del coinvolgimento del territorio. Per costruire proposte che rispondano alle “passioni”, infatti, è necessario poter contare su persone e operatori “appassionati”. Per condividere e approfondire tutto questo, sono previsti nei prossimi giorni cinque incontri territoriali, a cui ne seguiranno poi altri, in cui sarà presentato il progetto per poi avviare, attraverso un team di esperti, un’interlocuzione continua con operatori, associazioni e residenti.

Si inizia il 7 giugno a Potenza nell’aula magna del campus universitario a Macchia Romana, per poi proseguire a Viggiano presso il Teatro Miggiano l’8, a Maratea presso il Media Congressi il 9, in Costa Jonica a Policoro presso l’Hotel Heraclea, il 12 e per terminare, il primo giro, il 14 giugno, nella Città dei Sassi (Basilicata Open Space, Piazza Vittorio Veneto). Tutti gli incontri inizieranno alle 16.00 e vedranno la presenza e gli interventi del Direttore Generale dell’APT Antonio Nicoletti e del professor Giancarlo Dall’Ara che ha curato per l’APT il Piano Strategico di Marketing Turistico 2022-2026. Cinema, archeologia, musica, artigianato artistico, cicloturismo, sport, astro-turismo e astro-archeologia, botanica e fioriture, sono solo alcune delle passioni che spingono i viaggiatori verso determinate destinazioni. La Basilicata, grazie al suo ricco potenziale paesaggistico, ambientale, culturale, e grazie alle tante iniziative che vengono organizzate sul territorio, può costruire specifiche offerte destinate a soddisfare le passioni dei viaggiatori.

“Questi incontri – afferma il Direttore Generale di APT Basilicata, Antonio Nicoletti – sono rivolti a operatori turistici, associazioni, enti pubblici e privati, ma anche a semplici cittadini che coltivano e vogliono condividere le loro passioni con i viaggiatori che scelgono la nostra regione come destinazione della loro vacanza. L’obiettivo è accompagnare la costruzione di specifiche forme di offerta territoriale, che oltre alla semplice accoglienza che già ci contraddistingue, diano al viaggiatore qualcosa in più delle singole esperienze: emozioni, conoscenza, benessere, sviluppo personale”.