Anche la Basilicata Come Destination wedding in Italia

Destination Wedding: sposarsi in Basilicata. E’ questo il progetto che si pone il gruppo di professionisti (wedding planner, consulenti d’immagine, esperti web) che collabora ormai da quasi un anno con il portale di riferimento basilicatawedding.it. Il settore dei matrimoni è diventato trainante per alcune attività e soprattutto in determinate zona della nostra nazione, più precisamente al Sud Italia, genera economica. La Regione Basilicata grazie alla sua ricettività oltre a diventare un grande e sempre più interessante attrattore turistico può permettersi di fare altrettanto anche per il mondo dei wedding, permettendo alle Coppie, perché no, anche straniere, che cercano una location unica ed indimenticabile per le proprie nozze di scegliere proprio i territori lucani, apprezzarne le specialità culinarie, godere degli usi e dei costumi locali.

Per fare ciò ovviamente serve esperienza, credibilità e lavoro di squadra; Basilicata wedding si pone in una duplice posizione, quella più “celebrativa” di organizzare e pianificare fattivamente con i propri esperti del settore gli eventi di nozze (dando consulenza, offrendo soluzioni e affiancando materialmente le Coppie nelle scelte, anche e soprattutto a distanza!) e allo stesso tempo dare massima visibilità grazie al potenziale di internet, ad aziende locali e limitrofe che lavorano in questo immenso mondo, dalle sale ricevimento ai fiorai, dai fotografi agli atelier fino a gioiellerie e tanto altro ancora. Tutto questo si trasforma in visibilità per la nostra stupenda Regione e possibilità di fare nascere un’economia ancora più florida nel mondo del wedding ponendo la Basilicata tra le possibili scelte esclusive nella destination wedding italiana.

Segnaliamo che il portale è ai primi posti sui motori di ricerca, viene aggiornato settimanalmente e le persone che ci lavorano all’interno, dai semplici writer fino alle wedding planner hanno alle spalle una formazione professionale che gli permette di essere al passo con le novità e le mode del momento. In più, nei prossimi mesi Basilicata Wedding inizierà ad organizzare anche corsi di formazione per migliorare e creane nuove figure professionali nel mondo del matrimonio.