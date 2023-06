Da angeli che hanno salvato vite a professionisti dimenticati. Gli OSS e infermieri lucani rivendicano: “Quando lo scorrimento della graduatoria?”

Angeli vestiti di bianco, dotati di una umanità infinita, professionisti di primo livello come tanti altri operatori che lavorano nella sanità. Angeli che hanno salvato vite nel periodo più buio dell’emergenza sanitaria. Che sono stati elogiati da tutti, ma che oggi vengono quasi dimenticati anziché essere giustamente contrattualizzati e stabilizzati. Sono gli OSS, gli operatori socio sanitari, e gli infermieri lucani. In particolare, ci sono 23 OSS che aspettano risposte positive in merito allo scorrimento di una graduatoria regionale, che per il momento ha stabilizzato – grazie a una legge dello Stato – due terzi di quelli in lista. E gli altri 23? Niente, messi da parte, ancora. Mentre i politici decantano con grande successo questa iniziativa, per loro sono rimasti solo i complimenti.

Bloccare e il non terminare lo scorrimento della graduatoria viene considerato non corretto moralmente, “per coloro che non devono sentirsi operatori di serie B o semplicemente buttati via, soprattutto perchè il chiudere un percorso iniziato a causa di una pandemia, potrebbe far loro solo onore. Mentre al contrario si può pensare a giochi politici che fanno sentire le persone numeri o matricole e non angeli o eroi che senza esitare hanno messo la loro vita, salute e professionalità al servizio del pubblico”, dicono alcuni di loro a Melandro News, in rappresentanza dei 23 in attesa di sistemazione definitiva. Hanno scritto una lettera, che pubblichiamo integralmente.