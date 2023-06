Un trasportino per cavalli trasformato in cucina itinerante. La storia dell’Ostevia, il progetto di due lucani che sono tornati da Londra

Un trasportino per cavalli trasformato in cucina itinerante. Il progetto di Lucia D’Adamo e Domenico Salomone per lasciare Londra e tornare in Basilicata. Una lucana dinamica e operosa, uno chef pugliese con esperienza trentennale, un trasportino per cavalli recuperato in una campagna londinese e tanta voglia di vivere a contatto con la natura, i ritmi lenti e la pace nel cuore. E’ con queste premesse che nasce il progetto Ostevia – osteria sulla via – un ristorante itinerante che prepara piatti gourmet e interi catering, dall’antipasto al dolce, per allietare comunioni, compleanni, feste private e di paese. Il tutto servito in piatti di bambù per non impattare sull’ambiente. Il progetto, finanziato nell’ambito del bando Io resto al sud, è frutto dell’ingegno e dell’esperienza di Lucia D’Adamo di Melfi e del suo compagno Domenico Salomone. Dopo una lunga esperienza all’estero, tra cui Inghilterra, Stati Uniti e Australia, Lucia e Domenico hanno deciso di tornare in Basilicata e hanno avviato la loro impresa itinerante.

