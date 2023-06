Da tutta Italia e dall’estero a Picerno. Il 3 e 4 giugno l’Ultralifoj alla presenza della leggenda del trail Marco Olmo

L’Ultralifoj è il nome della gara podistica in programma il prossimo 3 e 4 giugno a Picerno, giunta alla terza edizione. “Si tratta della gara Ultra Trail più lunga dell’Italia centro meridionale”, fa sapere Luca Tomasiello, Presidente dell’Associazione ASD Picerno Run che ha organizzato l’evento. “Sarà presente – ha aggiunto – Marco Olmo, la leggenda del Trail e noi siamo onorati di questa sua partecipazione”. La gara lunga che si estende per 100 km e la gara media di 50 km, avranno inizio alle ore 7:00 di sabato 3 giugno, in Piazza Plebiscito, nel cuore di Picerno. Sarà una vera e propria festa dello Sport che coinvolgerà l’intera comunità di Picerno, non soltanto i podisti. “Ci sarà anche una gara corta di 23 km- prosegue Tomas- che attirerà podisti da altre Regioni ovvero Puglia, Campania, Umbria e Marche in programma domenica 4 giugno alle ore 9:30 unitamente al Picerno Urban Trail, una gara non competitiva di 6 km che inizierà alle ore 10”. “Per le gare di lunga e media distanza parteciperanno podisti da tutta Italia, soprattutto dal centro nord. Avremo anche alcuni partecipanti dall’Estero più precisamente dalla Francia”. È davvero un’edizione straordinaria con partenza e arrivo in Piazza Plebiscito, scelta non casuale che vedrà Picerno protagonista.

Finora sono state toccate le 130 adesioni ma è un numero destinato a crescere considerando soprattutto la sezione non competitiva. A disposizione ci sono tre percorsi: il principale è di 100 km per un dislivello di 5.140 metri, una delle gare più dure del calendario nazionale Iuta del quale l’Ultralifoj fa parte. Si potrà altrimenti optare per la 50 km per 3.130 metri oppure la gara sui 23 km per 1.220 metri, quella dove sarà al via Olmo.

“Abbiamo voluto coinvolgere – ha aggiunto ancora Tomasiello – varie attività ricettive e diverse associazioni. Avremo anche attività ludiche per bambini, baby dance, balli di gruppo, aerobica, yoga, pilates e altre attrattive. Si potranno visitare la Torre Medievale dalle ore 10 alle ore 12 e la Chiesa del Salvatore dalle ore 18 di sabato 3 giugno. Tutti gli atleti disporranno dell’Ultralifoj pass cioè un codice sconto del 15% sulle strutture ricettive convenzionate e abbiamo anche predisposto un importo minimo per la colazione organizzato con tutti i bar di Picerno”.

A Picerno è tutto pronto per vivere due giorni all’insegna dello sport, della condivisione e del divertimento.