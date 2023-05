Potentino, la Lega nomina i suoi referenti. La segretaria Stefania Polese: “Daranno un importante supporto al partito”

“All’esito delle ultime elezioni amministrative, che ci hanno visti protagonisti in diversi comuni, stiamo procedendo con il percorso di radicamento territoriale del Partito nella Provincia di Potenza. Così, dopo aver riunito la Segreteria, esattamente come mi ero ripromessa durante la fase congressuale del Partito, insieme con il Direttivo, abbiamo deciso di nominare una serie di referenti cittadini che sono Maurizio Mesce per il Comune di Atella, Francesca Lomuto per il Comune di Genzano, Enrico Spera per il Comune di Lagonegro, Mauro Di Cugno per il Comune di Lavello con Pasquale Di Noia vice referente, Carmelo Ferrara per il Comune di Maratea, Raffaella Lioy per il Comune di Palazzo San Gervasio”.

Così Stefania Polese, Segretaria della Lega per la Provincia di Potenza che continua: “È la prima tranche di nomine, proseguiremo con un referente cittadino per ogni Comune della Provincia di Potenza. A breve provvederò a strutturare al meglio anche la Segreteria Provinciale per avvalermi di ulteriori collaboratori in modo da renderla sempre più efficiente. Ai neonominati referenti, che da sempre si spendono per il bene del partito e delle loro comunità, auguro buon lavoro. Ho la piena certezza che il loro impegno, già straordinario, non potrà che essere di supporto in questa fase di crescita del Partito. Sappiano che potranno trovare, in me e nella Segreteria provinciale, un granitico punto di riferimento per qualsiasi istanza o esigenza, nell’interesse del popolo lucano”.