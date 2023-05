Campionato regionale di Gym Boxe, successo a Potenza. Ben 60 atleti partecipanti

Ben 60 atleti provenienti dalla Puglia e al Basilicata si sono dati appuntamento alla Piscina Comunale a Montereale di Potenza per il Campionato regionale di Gym Boxe, organizzato dalla ASD Potenza del maestro Giuseppe Gruosso. Un ottimo risultato di affluenza anche di pubblico, affatto scontato essendo la gara prevista di domenica. Ma il mondo della Noble Art, ha risposto positivamente, con una palestra piena di atlete, atleti e pubblico. Ma intanto spieghiamo ai lettori cosa di cosa si tratta: la domanda viene spontanea: cosa è la Gym Boxe? La Federazione Pugilistica Italiana, oltre ai dilettanti (IBA) e ai professionisti (PRO) ha creato un altro settore quello del pugilato amatoriale, nel quale le basi tecnico-tattiche della Noble Art hanno la finalità di offrire la possibilità di pratica ad un numero sempre maggiore di uomini e donne, di età compresa tra i tredici ed i sessantacinque anni con un ventaglio .

La Gym Boxe diventa il contenitore principale e privilegiato delle discipline amatoriali legate al pugilato agonistico, tra altro in continua evoluzione e che si stanno diffondendo sempre di più sul territorio nazionale. Gli Amatori, maschi e femmine, hanno come obiettivo la cura del benessere psicofisico attraverso nozioni tecnico tattiche propedeutiche all’attività del pugilato, con contatto controllato e in veri e propri campionati dai livelli locali a quelli nazionali.

L’attività della Gym Boxe riguarda tutti i soggetti d’età non inferiore ai 13 sino ai 65 anni, e include tutte discipline Pre-Pugilistiche inserite nel Registro delle Società Sportive del CONI, veri e propri incontri, di 3 riprese da 1 minuto.

Passiamo ora alla gara, che ha avuto quale commissario di riunione, il Segretario Regionale Calabria della FPI Luca De Sanzo, come medico il dottor Giuseppe Ferraro e la commissione arbitrale composta da Valentina Chiuri ( Lecce); Agostino Bove (Lecce) Francesco Laterza (Taranto) e Artuto Russo (Foggia). Erano presenti oltre ai dirigenti della Boxe Potenza Vitantonio e Simone Mecca, Francesco Blasi, Giovanni Riccio e Leonardo Pisani in qualità di addetto stampa e pubbliche relazioni, anche il Vice Presidente Vicario e consigliere nazionale della FPI Fabrizio Baldantoni, il Presidente Coni Basilicata Leopoldo Desiderio e l’assessore comunale della Città di Potenza Gianmarco Blasi. Soddisfazione per la Boxe Potenza e per il maestro Gruosso anche per la vittoria della giovanissima promessa nei 65 kg juniores Giulia Missanelli e nei 69 senior per la vittoria di Andrea Marino. Gli altri campioni regionali sono stati nei 75 kg over Tommaso D’Auria (Castellana Boxe) , nei 69 kg master Alessandro Ciaccioli (Mesagne), nei 57 kg senior Stefano Lotito (Palumbo Boxe) mentre Simone Ciro della Boxe Potenza è arrivato secondo; nei 63 kg senior Antonio Nevola (Palumbo Boxe); nei 69 kg Lorenzo Rubino; negli 81 kg over Francesco Bucci, nei 91 kg junior vittoria per il foggiano Simone Stramaglia della[LP1] Di Corcia-Pompilio Boxe; nei 81 master Vincenzo Sacco della Bruno Boxe di Foggia; nei 75 kg master Valerio Rollo della Bruno Boxe , nei 91 kg Over Andrea Caramia (Vivere Solidali), nei 63 kg femminili junior vittoria per la pugliese Denise Russo e nei 81 kg senior Michele Leone (Di Corcia- Pompilio Foggia).