Grande debutto di Italia under 20 ai mondiali in Argentina

L’Italia batte 3-2 il Brasile al debutto nel Mondiale under 20 in Argentina: ecco i volti noti dei nostri azzurrini

Non sarà la nazionale maggiore, ma è comunque una grandissima soddisfazione. L’Italia under 20 ha infatti debuttato alla grandissima al Mondiale under 20 che quest’anno si disputa interamente in Argentina, la terra di Diego Armando Maradona.

L’Italia è stata inserita nel gruppo D insieme a Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana. Con 6 gironi totali, saranno le 6 prime, le 6 seconde e le 4 migliori terze a passare il turno ed accedere alla fase ad eliminazione diretta. La speranza di tutti ovviamente è quella di raggiungere la finalissima del torneo, in programma domenica 11 giugno 2023 alle ore 23.00 italiane.

L’Italia under 20 batte 3-2 il Brasile all’esordio

All’esordio gli azzurrini del ct Carmine Nunziata hanno battuto niente meno che il grande Brasile, una delle nazionali favorite per la vittoria finale. I nostri ragazzi si sono imposti con merito per 3-2 nella serata di domenica 21 maggio, in una gara magica andata in scena a Mendoza davanti ad oltre 35.000 spettatori.

La nostra Italia è sempre stata avanti. Il primo vantaggio lo sigla sotto porta all’11’ Matteo Prati, centrocampista 19enne che ha appena terminato la sua stagione con la Spal in Serie B. Non contenti, i nostri giovani non si fermano, anzi. Al 27’ arriva il raddoppio firmato da uno dei nostri uomini di punta, Cesare Casadei: centrocampista ex Inter venduto due estati fa a peso d’oro al Chelsea, poi girato in prestito al Reading FC in Championship. Il nostro numero 8 segna il raddoppio di testa contro una difesa verdeoro rimasta a guardarlo.

Nel giro di pochi minuti, ecco che Casadei colpisce ancora. Si procura il calcio di rigore per fallo di Arthur e lo realizza con freddezza e personalità, portando il risultato su un netto e meritato 3-0.

Al rientro dopo l’intervallo la partita cambia inevitabilmente, con il Brasile che deve mettere in campo tutte le sue qualità e dimostrare di essere la squadra campione del Sudamerica in carica. I verdeoro spaventano infatti i nostri ragazzi con la doppietta del bomber Marcos Leonardo nel finale, ma non è sufficiente: la gara finisce 3-2 per l’Italia, che batte il Brasile e vede già gli ottavi di finale.

Siamo ovviamente ancora all’inizio ed ipotizzare un pronostico sul cammino dell’Italia a questo Mondiale under 20 è chiaramente molto complicato, ma su Loyalbet scommesse sono già presenti le quote.

I protagonisti dell’Italia under 20

Grande protagonista del match contro i brasiliani è stato come detto Cesare Casadei, uno dei giocatori più famosi fra gli azzurri. Ma non certo il solo. Ci sono infatti diversi profili nella nazionale di mister Nunziata che giocano già in pianta stabile nella nostra Serie A.

Fra tutti ovviamente Tommaso Baldanzi, trequartista fenomenale dell’Empoli e numero 10 di questa nazionale. Oltre ad aver esordito anche lui molto bene contro i verdeoro, questo magico 20enne ha impressionato tutto il campionato italiano – alla sua prima stagione con la prima squadra – per giocate, gol e assist. Discorso simile si può fare anche per almeno altri due volti ormai noti: Simone Pafundi e Mattia Zanotti. Il primo, appena 17enne, gioca come attaccante nell’Udinese di mister Sottil, che però preferisce inserirlo gradualmente nell’11 titolare; il secondo invece è un esterno destro basso di proprietà dell’Inter che, nonostante abbia appena 2 presenze in questa stagione in prima squadra, può vantare convocazioni anche in Champions League.

A loro si aggiungono anche altri giovani talenti che lasciano ben sperare. In difesa ci sono Fontanarosa dell’Inter e Turicchia della Juventus. A centrocampo, oltre ai nomi suddetti, da segnalare sono anche Degli Innocenti dell’Empoli e i due prospetti della Roma, Faticanti e Pisilli. Infine, anche l’attacco regala qualche volto noto: su tutti, Esposito dell’Inter e Montevago della Sampdoria.

Questo è l’oro dell’Italia. E, a giudicare dalla partenza, questa squadra luccica per davvero.