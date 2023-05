Il Prefetto di Potenza incontra i sindaci lucani eletti nell’ultima tornata elettorale

Ieri mattina, nella Sala Italia del Palazzo di Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha incontrato i dodici Sindaci eletti in occasione della tornata elettorale del 14 e 15 maggio scorso: Giuseppe Donato Telesca Sindaco di Atella, Francesco Mastrandrea Sindaco di Forenza, Viviana Cervellino Sindaca di Genzano di Lucania, Salvatore Falabella Sindaco di Lagonegro, Antonio Carretta Sindaco di Lavello, Giovanni Setaro Sindaco di Muro Lucano, Teresa Colucci Sindaca di Pietrapertosa, Antonio De Luca Sindaco di Pignola, Michele Donato Chiarito Sindaco di Ripacandida, Pietro Mira Sindaco di Ruvo del Monte, Rocchino Nardo Sindaco di Sasso di Castaldo e Francesco Santopietro Sindaco di Vaglio Basilicata.

Il Prefetto Campanaro, accompagnato dai dirigenti dell’Ufficio territoriale del Governo, ha formulato i migliori auguri ai nuovi Amministratori locali appena eletti, per l’impegnativo lavoro che li attende nel corso del mandato. “Quello di voi Sindaci è un ruolo assolutamente strategico per la crescita delle nostre comunità – ha ricordato il Rappresentate dello Stato – Siete il presidio territoriale di coesione sociale a cui l’intera Prefettura non farà mai mancare il necessario supporto, sulla base di una consolidata collaborazione leale”. Prendendo spunto dalle prerogative riconosciute al Prefetto nella vigente cornice normativa, il Rappresentante dello Stato ha soffermato l’attenzione sui principali temi di interesse, a cominciare dalla sicurezza urbana, fattore decisivo per lo stesso sviluppo dei territori: rafforzamento degli organici delle Polizie Locali, potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e maggiore coinvolgimento delle stesse comunità locali sui temi della legalità, sono i punti per i quali è stato chiesto un diretto impegno agli Amministratori presenti.

Ma la discussione si è focalizzata anche sui compiti del Presidio Territoriale Unitario costituito di recente per il monitoraggio ed i controlli, insieme con la Ragioneria Territoriale dello Stato, sulla spesa degli Enti locali relativa ai finanziamenti del P.N.R.R.; e non è mancato anche un focus specifico sul tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo, per la quale il Prefetto ha chiesto il massimo impegno solidaristico degli Enti Locali necessario a rafforzare ulteriormente la capacità complessiva dell’attuale sistema di accoglienza territoriale e far fronte ad un prevedibile incremento dei flussi nella stagione estiva.

“In sintesi, resta essenziale perseguire il metodo della interistituzionalità, quale declinazione del principio della leale collaborazione, per affrontare tutti insieme in maniera efficiente e tempestiva le numerose sfide che attendono”, ha concluso il Prefetto Campanaro.