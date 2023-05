A Muro Lucano la torta alle fragole più lunga del mondo: sarà di oltre 100 metri. Appuntamento al 6 maggio

Una torta alle fragole da 105 metri, la più lunga del mondo. Muro Lucano si prepara a celebrare un evento unico il prossimo 6 maggio, quando via Roma diventerà teatro della preparazione di un torta spettacolare, curata da Fantasy Dolci. La kermesse è organizzata dall’Associazione Muro Invita e prevede un programma che prenderà vita già dalle prime ore del pomeriggio. Alle 16,30 infatti, si terrà la cerimonia di presentazione di una torta che celebra una delle eccellenze della Basilicata, le fragole. Maggio infatti, è il mese di un frutto che fa innamorare grandi e piccini. Al termine dell’illustrazione, tutti liberi di lasciarsi andare a una merenda con vista. Il contesto infatti è tutto particolare: Via Roma offre una veduta meravigliosa sul castello e sulle case colorate arroccate sotto di esso.

Al calar della sera, nell’adiacente piazza Don Minzoni, si terrà il Saturday Night Pasta. I visitatori potranno degustare pasta fatta a mano da oltre venti signore muresi che da giorni lavorano con passione e grande partecipazione alla realizzazione di un evento tanto atteso e che ha visto protagonisti anche gli ospiti dell’Oasi San Gerardo Maiella, anche loro con le “mani in pasta”. Il menu prevede cavatelli al sugo e strascinati mollicati con i peperoni cruschi, altra eccellenza lucana. Durante la serata si terrà uno show cooking in cui sarà possibile ammirare live la preparazione della pasta. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Associazione Il Ponte, verranno somministrate anche bruschette e secondi piatti.

Come da tradizione ormai, l’Associazione Muro Invita ha previsto anche le Polaroid benefiche. Chiunque vorrà, potrà scattare una foto ricordo con un contributo minimo di 2 euro. Sottratti i costi di stampa di 50 centesimi per polaroid, il ricavato verrà devoluto alla Fondazione Veronesi per la ricerca sui tumori pediatrici. “Abbiamo fatto un lavoro enorme per questo evento, commenta Loris Scarano, Presidente dell’Associazione Muro Invita. “Siamo felicissimi della partecipazione di tante signore alla realizzazione della pasta, abbiamo sentito forte il senso di appartenenza a questa comunità. La macchina organizzativa è complessa ma non vediamo l’ora di ospitare turisti e visitatori nel cuore della nostra bellissima città”. “Lavoriamo da mesi a questo evento, ormai ci siamo, sarà una grande emozione installare questa torta nel cuore di Muro Lucano, dichiara Giuseppina Bianchini, titolare di Fantasy Dolci. Con il mio team ci siamo impegnati tantissimo nella preparazione. Vogliamo stupire i presenti con effetti speciali”.

