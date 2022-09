Addio a Juan Antonio Farenga, fondatore del Boca Juniors. Era originario e cittadino onorario di Muro Lucano

E’ venuto a mancare Juan Antonio Farenga all’età di 95 anni, cittadino onorario della Città di Muro Lucano e figlio del fondatore della famosa squadra di calcio Boca Juniors, dove militò anche il grande Maradona. “E’ un orgoglio per tutti noi ricordare che nelle vene di uno dei fondatori di questa prestigiosa compagine sportiva scorreva sangue lucano e più precisamente murese”, sono le parole di Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano. “Juan Antonio Farenga e la sua famiglia – continua Setaro – rappresentano quei lucani che con impegno, costanza e amore contribuirono a costruire un grande Paese, come l’Argentina. Italiani fieri di essere Italiani”. “Prossimamente – ha concluso – inaugureremo il nuovo campo sportivo in erba sintetica e sarà l’occasione giusta per ricordare la famiglia Farenga e la visione che ebbero nel fondare una delle squadre di calcio più importanti al mondo. Un abbraccio a tutta la famiglia dal popolo murese e dall’intera Basilicata”.

redazione