A Roma il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano riceve il sindaco di Muro Lucano

Questa mattina il sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, è stato stato ospite a Roma del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, al quale, ha fatto sapere, “ho raccontato della nostra bella città ed ho colto l’occasione per ringraziarlo a nome di tutta la comunità per essere intervenuto tempestivamente sulla questione del Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. Ho portato alla sua attenzione il grave attacco che la nostra regione, più di tante altre, subisce costantemente da parte delle compagnie del vento pronte a fare business a discapito della programmazione dei territori, delle comunità, delle aziende agricole e delle attività turistiche”.

“Ringrazio – ha aggiunto Setaro l’Onorevole Salvatore Caiata per aver organizzato questo importante incontro con il Ministro che, oltre a dare continuità e forza alle azioni da me messe in campo, sigillano un impegno importante per la nostra Muro Lucano e la Basilicata intera. Questo incontro, tra le altre cose, bene si è legato all’atto di sindacato ispettivo proposto dal Senatore Gianni Rosa a dimostrazione che quando il territorio è in grado di stimolare il Governo, i risultati sono certi e concreti, infatti il Ministro, mi ha confermato la volontà di procedere con nuove assunzioni quanto prima”.

