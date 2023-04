Nicky Russo, il lucano campione di atletica leggera paralimpica. Ha vinto 9 titoli nazionali: la sua storia

Una vita piena e attiva fino al 1996. Poi arrivano i primi attacchi che comunque non lo fermano. Ma i dolori aumentano e una mattina di febbraio del 2002 non riesce ad alzarsi dal letto. Gli accertamenti medici e la diagnosi, infausta, di sclerosi multipla. Nicky Russo di Rionero in Vulture, classe 1974 e sportivo da sempre, dopo un primo, comprensibile, crollo emotivo, decide di rialzarsi e di tornare a fare sport ottenendo risultati di altissimo livello. Oggi Nicky è un campione di atletica leggera paralimpica. Ha vinto 9 titoli nazionali tra cui 6 nel getto del peso e 3 nel lancio del disco. A livello europeo ha vinto il bronzo nella categoria F35 nell’anno 2021 e nello stesso anno ha partecipato alle Paralimpiadi di Tokyo chiudendo ottavo sempre nella categoria F35. Nell’atletica leggera paralimpica le classificazioni funzionali sono le classi di competizione che vengono assegnate agli atleti in base alla disabilità di cui sono affetti e all’entità del deficit. Russo è il detentore del record italiano nella categoria F37 e nella categoria F35 e il Comitato italiano paralimpico Nazionale gli ha conferito la medaglia di bronzo al valore atletico. In questo podcast Nicky Russo ci racconta di come l’impegno nello sport lo abbia aiutato nel percorso di accettazione della malattia.

