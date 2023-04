Potenza, mangia in un locale e va via senza pagare. Proprietario pubblica sui social la foto: “Signorina, torni a pagare il conto”

Cena in un ristorante a Potenza e va via senza pagare il conto. E’ questo quanto denunciato da un noto locale di cucina giapponese da qualche anno in attività nel capoluogo lucano. “Si prega a questa signorina di recarsi presso il ristorante per saldare il conto”, hanno scritto sui social i proprietari del locale, provando a convincere la donna – una giovane – a pagare e quindi ritornare nel locale. La foto è stata pubblicata con il viso parzialmente oscurato. Totalmente oscurato, invece, qui in questo articolo, per evitare problemi relativi alla privacy. Problemi che, però, potrebbe incappare la ragazza. Dal momento che se, dopo aver consumato, si va via dal ristorante senza pagare, si ommette un reato previsto dal Codice Penale, precisamente quello di insolvenza fraudolenta e talvolta di truffa. In quest’ultimo caso, succede quando il cliente abbandona il locale senza farsi vedere dal gestore nella speranza di sfuggire dal pagamento del conto.

Le telecamere hanno però colto in pieno il viso della cliente. Non si conoscono i motivi del mancato pagamento. L’augurio è che si possa risolvere presto. Per il locale, che avrà giustamente il conto pagato, e per la ragazza, che eviterà ulteriori problemi.

Claudio Buono