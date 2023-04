Tragedia a Potenza. Padre e figlia trovati morti in casa

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto in mattinata a Potenza, dove in una abitazione padre e figlia sono stati ritrovati privi di vita. Il tutto è accaduto in un appartamento situato in una palazzina di via Zara. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco (che sono entrati da una finestra), gli agenti della Polizia Locale, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso e i Carabinieri. A lanciare l’allarme è stata una familiare che non riusciva a mettersi in contatto con i due. Il rinvenimento dei corpi è avvenuto verso le ore 12. Si tratta di un uomo di 91 anni e di una donna di 54 anni, come detto padre e figlio. L’uomo a quanto pare era allettato mentre la figlia si vedeva poco in giro. Sul decesso delle due persone sono stati avviati accertamenti da parte dei Carabinieri, per capire se le cause riguardano eventi naturali.

Claudio Buono