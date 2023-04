Atti vandalici all’ingresso della sede del PD Basilicata a Potenza. Simboli neofascisti su ingresso e insegne

Atti vandalici nei pressi della sede del Partito Democratico di Basilicata, a Potenza, in via Tammone, dove ignoti – la scorsa notte – hanno imbrattato sia una insegna che la saracinesca con simboli neofascisti. La denuncia arriva dal segretario regionale, Giovanni Lettieri: “Mi dispiace comunicare che questa mattina la nostra sede regionale è stata oggetto di atti vandalici. Un vile gesto come questo non pregiudicherà il nostro impegno e la nostra determinazione nel portare avanti le nostre battaglie politiche”. Lo stesso ha annunciato una denuncia in Questura.

“Un gesto vile, che non intimorirà la comunità democratica lucana. In vista del #25aprile, rivendichiamo con ancora più forza e determinazione i nostri valori”, ha invece commentato l’onorevole del PD Enzo Amendola.

Claudio Buono