Un picernese ‘sfida’ l’Italia di Mancini. Partita speciale per Mario Capece, preparatore dei portieri della nazionale di Malta

Sarà una partita speciale per Mario Capece, di Picerno, che domenica affronterà la Nazionale Italiana allenata da Roberto Mancini. Capece è di Picerno ed è l’allenatore dei portieri della nazionale di Calcio di Malta. Affronterà l’Italia al “National Stadium” di Ta’ Qali (ore 20:45) per una gara valevole per le qualificazioni a Euro 2024. Nello stesso girone ci sono Macedonia del Nord, Inghilterra e Ucraina. Una gara speciale per il picernese, stimato in tutto il mondo, un grande professionista, apprezzato per la sua grande bravura nella preparazione dei portieri. La gara di domenica 26 marzo permetterà al tecnico lucano di completare il tassello di partecipazione a tutte le competizioni. Infatti Mario Capece con la Nazionale di Malta ha partecipato alle qualificazioni mondiali ed a due edizioni di Nation League, che si aggiungono alle competizioni di Champions League, Europa League, con cui ha partecipato con i suoi club precedenti. Ha infatti lavorato anche con il Partizani Tirana e Universitatea Craiova. Ma sono solo alcune delle squadre per cui ha lavorato. Quest’anno, infatti, Capece – che ha 51 anni – festeggia i suoi 25 di carriera da preparatore dei portieri. Gli inizi al Picerno, poi al Lagonegro, Sorrento, Biellese, Sud Tirol, Ivrea, Canavese, Sydney AC Milan, Virtus Entella, Partizani Tirana, Universitatea Craiova oltre alle tante esperienze in Tunisia, Lybia, Australia, New Jersey, Canada, Florida.

“Emozioni che ancora non saprei come descriverle”, ha sottolineato Mario Capece alla Grage Agency Svizzera, l’agenzia che lo assiste da dieci anni, e ha aggiunto: “mai avrei immaginato all’inizio della mia carriera di arrivare ad una sfida così affascinante e particolare. Posso solo dire che la vivrò con entusiasmo e professionalità”.

Claudio Buono

(foto in pagina di Dominic Aquilina)