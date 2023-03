Unione Regionale Cuochi Lucani, il nuovo presidente è Antonio Zazzerini

E’ Antonio Zazzerini, 53 anni di Pescopagano, il nuovo presidente dell’Unione regionale cuochi lucani. E’ stato eletto al termine dell’assemblea che si è svolta a Picerno e che ha eletto anche il neo consiglio regionale. Zazzerini, che rimarrà in carica per quattro anni, è stato eletto dai 20 delegati in rappresentanza degli oltre 600 cuochi lucani. Diplomatosi nel 1986 all’istituto alberghiero di Melfi, puo’ vantare diverse esperienze lavorative in numerose strutture ricettive in tutta Italia. Dal 2005 è lo chef responsabile della mensa dello stabilimento Barilla di San Nicola di Melfi. Diversi i ruoli ricoperti all’interno dell’associazione “Cuochi del Vulture”, chi è stato anche presidente, vice della stessa Unione regionale cuochi lucani e consigliere della Federazione Italiana Cuochi. Impegnato da anni anche nella valorizzazione delle tradizioni del suo paese, Pescopagano, attraverso l’impegno all’interno delle associazioni locali. “Ho voluto mettere la mia energia ed esperienza a disposizione di oltre 600 cuochi lucani – ha commentato Zazzerini – ora è necessario, però, farci trovare pronti nell’attività di promozione del territorio. Ci aspettano due anni importanti, anche per via dei diversi progetti legati al Pnrr. La mia elezione è l’esempio per i più giovani che il sacrificio e la tenacia con il tempo danno la possibilità di crescere, anche all’interno di un’associazione. Sono iscritto dal 1984 ai Cuochi lucani ed essere presidente non significa essere il migliore chef della regione, ma una persona che riesce a tenere unito un gruppo facendo crescere tutti”. Zazzerini ha voluto infine ringraziare il direttivo uscente l’ex presidente regionale Rocco Giubileo per l’impegno profuso in questi anni.