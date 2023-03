Giallo a Pescopagano. Non sarebbe stato un animale a uccidere il dott. Pucillo: indagano i Carabinieri

Potrebbe non essere deceduto dopo essere stato colpito da un animale il dott. Lorenzo Pucillo, trovato morto nella mattinata di mercoledì 22 marzo in un terreno agricolo a Pescopagano. E’ una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, che stanno provando a fare chiarezza su quanto accaduto. La Procura di Potenza, infatti, sta per aprire un fascicolo d’inchiesta per fare chiarezza sulla morte del 70enne medico, che da diversi anni era anche responsabile sanitario dell’AZ Picerno oltre che uno stimato professionista da decenni. Appassionato di animali, aveva una piccola azienda agricola e anche la razza bovina podolica, specialità dell’area. Inizialmente, l’ipotesi più accreditata era quella del colpo subito da un suo animale, appunto da un bovino, che lo avrebbe poi ferito mortalmente e spinto in un cespuglio. Ma pare che le cose non siano proprio andate per questo verso.

Dopo il ritrovamento del corpo, informato dell’accaduto, il magistrato di turno della Procura di Potenza ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo dell’uomo. Così la salma del dott. Pucillo è stata trasferita dall’obitorio dell’ospedale di Pescopagano al “San Carlo” di Potenza, dove in mattinata, e per diverse ore, è stato effettuato l’esame autoptico da parte del medico legale dott. Mauro Ciavarella, dopo l’incarico avuto dal giudice Giuseppe Borrelli. Ricordiamo che il corpo è stato rinvenuto nel terreno agricolo situato in località Bosco le Rose a Pescopagano in mattinata, ma non è escluso che l’uomo fosse già morto dal giorno precedente. L’allarme è stato lanciato mercoledì mattina, dal momento che i suoi familiari si trovavano fuori regione e non avevano sue notizie.

Pare, già al momento del rinvenimento del corpo, siano sitati rinvenuti dei segni sul corpo dell’uomo che farebbero pensare a tutto tranne che a un colpo subito da un animale. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Melfi e della stazione di Pescopagano sono in corso, per fare chiarezza su quello che inizialmente si pensava potesse essere un incidente causato da un animale ma che, secondo gli ultimi sviluppi, potrebbe trattarsi di qualcosa di ancora più grave che ha spezzato la vita di un uomo perbene e di uno stimato professionista. S’indaga anche su rapporti con altre persone ed eventuali problemi avuti con qualcuno, per fare luce sul grave fatto. Non è esclusa l’ipotesi omicidio.

Claudio Buono