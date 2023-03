Bianca ha fretta di nascere e viene alla luce in casa a Potenza

Ha fretta di nascere e quindi viene alla luce in casa, a Potenza, tra le braccia dei genitori, Luca e Rocchina. E’ la bellissima storia che raccontiamo oggi. E’ successo sabato sera nel capoluogo lucano. La piccola, che pesa 2,5 chili, sta bene, ed è stata chiamata Bianca. La richiesta di soccorso da casa di Luca e Rocchina è partita qualche minuto dopo le 22. Ma la piccola non ne ha voluto proprio sapere di attendere. E così, una volta avvisati i sanitari che erano già in viaggio verso casa, gli operatori di Basilicata Soccorso hanno guidato in maniera eccellente il padre, Luca, per tutte le manovre da mettere in atto in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Cinque minuti interminabili, ma allo stesso tempo emozionanti e concitati. Ma non c’è stato verso, Bianca è comunque voluta nascere qualche istante prima dell’arrivo dei sanitari.

Una emozione incredibile per i neo genitori. La madre e la piccola, che stanno bene, si trovano all’ospedale San Carlo di Potenza per i controlli di rito. E presto potranno tornare a casa.

Claudio Buono