Giallo a Potenza. Uomo trovato morto nella sua abitazione, disposto il sequestro della salma

Giallo a Potenza, dove il corpo di un uomo privo di vita è stato ritrovato in una abitazione situata in periferia in località Marrucaro. Si tratta di un 65enne. Non si avevano più notizie di lui dallo scorso mercoledì, quando si era allontanato, autorizzato, da una casa di riposo, “Il Sorriso”, di Potenza. Stando a quando trapelato, l’uomo aveva detto di volersi allontanare per andare a fare visita al figlio che vive al nord. Oggi la triste scoperta nella sua abitazione. Sul posto ci sono i Carabinieri della Nucleo Investigativo di Potenza guidati dal Tenente Colonnello Maurizio Laurito e gli agenti della Scientifica per i rilievi del caso. Non sono chiare al momento le cause della morte e a quanto risalirebbe. L’allarme è partito domenica, quando l’uomo doveva fare rientro nella struttura, con i responsabili che si sono attivati per cercarlo e allertare il 112.

AGGIORNAMENTO – A seguito degli accertamenti e del sopralluogo effettuato dai Carabinieri e dalla Scientifica, il magistrato di turno della Procura di Potenza ha disposto il sequestro della salma, trasferita all’obitorio dell’ospedale San Carlo di Potenza. In serata verrà dato incarico a un medico legale per effettuare l’autopsia sul corpo. Una prima ispezione sul cadavere da parte del medico legale è stata già effettuata all’interno dell’abitazione.

