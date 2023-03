Da Potenza il trionfo da Amadeus ai “Soliti Ignoti”. Felice e Letizia vincono oltre 90mila euro

È stato un venerdì 3 marzo più che fortunato su Rai 1. A trionfare, in poche ore, sia nel programma de L’Eredità condotto da Flavio Insinna che ai Soliti Ignoti. In particolare, in quest’ultimo, a vincere sono stati fratello e sorella di Potenza, Felice e Letizia. Impeccabili e sicuri, attenti ai dettagli e precisi nei ragionamenti, sono riusciti ad arrivare fino in fondo al gioco, nella puntata di ieri 3 marzo, e a indovinare il parente misterioso. Il premio? Ben 90mila e 400 euro in gettoni d’oro. I due fratelli potentini sono riusciti nell’impresa di indovinare tutti, o quasi, gli ignoti. Ne hanno sbagliato solamente uno, e si sono imbattuti nel ricercare chi fosse il proprietario di una osteria, chi organizza squadre di idraulici, chi insegna danza, chi realizza arnie, equilibrista dei bicchieri, chi scala vette innevate, chi produce tende da sole e chi dirige un’azienda di raccolta di rifiuti.

Quando alla fine del gioco è arrivato il momento di indovinare il ‘parente misterioso’, hanno chiesto un aiuto e così il montepremi da oltre 100mila euro è sceso a 90mila e più. Ma infine, non hanno avuto grandi dubbi nel dire che Annamaria, ignoto numero 4, era la sorella dell’ignoto numero 5. Dopo diversi secondi di suspance, “si sono io”. Ed è scoppiata la festa, con un bellissimo abbraccio tra Felice e Letizia, e le congratulazioni di Amadeus.

Al ritorno a casa, un regalo è dovuto per nonno Tonino. E’ solo grazie a lui se Felice e Letizia sono riusciti a partecipare e vincere, perchè ha deciso di iscriverli al programma di Rai 1. Ma, come detto in apertura, giornata fortunata sulle reti Rai, dal momento che poco prima a L’Eredità una concorrente, Cristina, era riuscita a indovinare la parola della ghigliottina (meno) e a portarsi a casa ben 95 mila euro.

