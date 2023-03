Potenza, scoperto con eroina nascosta in bocca. Arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato, a Potenza, un cittadino extracomunitario trovato in possesso di 10 involucri contenti sostanza stupefacente del tipo cocaina. In particolare, nel corso dei servizi di controllo del territorio nei luoghi di aggregazione giovanile, intensificati dal Questore di Potenza Antonino Pietro Romeo, personale delle Volanti ha focalizzato la propria attenzione su un soggetto che, in Piazza XVIII Agosto, alla vista dell’autovettura della Polizia di Stato, si è repentinamente allontanato e spostato in via Mazzini, nei pressi di un’attività commerciale.

Gli agenti, dunque, per evitare che l’uomo potesse darsi alla fuga, hanno lasciato l’auto di servizio in una strada adiacente e si sono recati presso l’attività commerciale per effettuare un controllo all’esito del quale sono stati rivenuti 3 involucri contenenti sostanza stupefacente, dei quali il soggetto aveva provato a disfarsi. Grazie ad un’attenta osservazione, sono stati poi trovati altri 7 involucri contenti la medesima sostanza che l’individuo aveva occultato in bocca.

La sostanza stupefacente, che dagli accertamenti effettuati risultava essere “cocaina”, è stata sottoposta a sequestro e il cittadino extracomunitario, di conseguenza, è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associato presso la locale casa circondariale.