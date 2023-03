Tito rende omaggio alla professoressa Francesca Sogliani. Stasera il conferimento della cittadinanza onoraria

Si terrà in serata, sabato 4 marzo 2023, alle ore 18.30, nella Sala Consiliare del Comune di Tito, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria alla prof.ssa Francesca Sogliani, come da delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 03.11.2022, per la sua vicinanza alla comunità titese quale parte attiva nella promozione e nello sviluppo della crescita sociale e culturale della Città di Tito. Infatti, la Prof.ssa Francesca Sogliani, nella sua qualità di già Direttrice della Scuola di Specializzazione Beni Archeologici di Matera – Unibas, titolare della cattedra di Archeologia Cristiana e Medievale dell’Università degli studi di Basilicata, svolge da più di un decennio un ruolo di primaria importanza nella conoscenza e nella valorizzazione del sito archeologico della Torre di Satriano in Tito, coordinando le campagne di scavo che annualmente vengono realizzate sul sito stesso e portando avanti un’intensa attività di ricerca e di realizzazione di numerosi studi, convegni e pubblicazioni, e altresì affiancando le indagini archeologiche con attività di valorizzazione del sito e del suo territorio, condivise con la comunità cittadina e con il pubblico attraverso la realizzazione di eventi quali “Festivalia- L’archeologia si racconta”, un format di archeologia pubblica giunto, fino ad ora, alla sua terza edizione.