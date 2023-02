Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, onorificenza da Mattarella per una donna lucana

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di conferire trenta onorificenze di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato e per attività a favore della legalità, per atti di eroismo, per il diritto alla salute e per l’inclusione sociale. La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà La cerimonia di consegna si svolgerà venerdì 24 marzo alle ore 11:30, presso il Palazzo del Quirinale.

Nei trenta insigniti dall’onorificenza c’è anche una lucana, e un uomo legato alla Basilicata. La lucana è Mirna Bruna Mastronardi, 50 anni, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Questa la motivazione: “Per aver intrapreso attività di volontariato volte al sostegno dei pazienti oncologici garantendo loro il diritto alle cure necessarie”. Mastronardi, di Marconia di Pisticci, è fondatrice e vice Presidente dell’associazione “Agata- Volontari contro il cancro Odv Ets Onlus” di Pisticci. Lei ha deciso di creare questa associazione dopo aver scoperto di essere malata di cancro. Dapprima ha attivato una linea telefonica a cui i familiari dei pazienti oncologici possono rivolgersi per chiedere aiuto o semplici informazioni, poi l’associazione ha ottenuto dall’Azienda Sanitaria di Matera l’accesso prioritario ai prelievi ematici per i pazienti in trattamento chemioterapico. Tra le iniziative, una molto importante ha riguardato una campagna di raccolta fondi che ha dato la possibilità di acquistare un apposito mezzo per il trasporto dei pazienti oncologici con un servizio gratuito. Mastronardi è stata eletta, lo scorso anno, come rappresentante della Federazione Nazionale delle associazioni di volontariato in oncologia, la Favo.

A lei anche i complimenti del governatore lucano Vito Bardi: “I miei complimenti a Mirna Bruna Mastronardi, neo Cavaliere della Repubblica italiana per meriti sociali e fino a qualche mese fa presidente dell’associazione “Agata Volontari contro il cancro”. Un orgoglio per Marconia di Pisticci e per tutta la Basilicata ma anche uno stimolo per noi Istituzioni a fare sempre di più e meglio nella cura dei malati di cancro e non solo”, ha affermato il Presidente della Regione Basilicata.

Tra i nuovi Cavalieri insigniti da Mattarella, l’Avis Basilicata fa sapere che c’è anche Marco Rodari, il 47enne della provincia di Varese, da tutti conosciuto come il “Claun Pimpa”. Rodari è l’ideatore del “Premio nazionale meraviglia” che lo scorso mese di ottobre, è stato organizzato a Potenza, in collaborazione con diverse associazioni tra cui l’Avis regionale di Basilicata. “Siamo felicissimi per questa importante onorificenza – commenta il presidente di Avis Basilicata, Sara De Feudis – che premia Marco tutt’oggi impegnato a portare un sorriso nei luoghi più difficili del mondo. Ci fa piacere che è stato premiato per la sua costante attività di volontariato nelle zone di guerra volta ad offrire un sorriso ai più piccoli”. Clown in zone di guerra, presidente dell’associazione “Per far sorridere il cielo Clan Pimpa” , fin da piccolo Rodari ha iniziato il suo percorso con i giovani e a girare per l’Italia e per il mondo regalando sorrisi.

