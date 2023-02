Concorso nazionale “Ripeti il tuo canto” dedicato alla memoria di Luca Orioli. A Potenza la cerimonia di premiazione

Si è svolta a Potenza la cerimonia di premiazione dei vincitori della 3a edizione del Concorso Nazionale di Poesia “Ripeti il tuo canto” dedicato alla memoria di Luca Orioli. L’evento, a cura della Associazione Le Ali di Frida, organizzatrice del concorso, si è svolto al Polo Bibliotecario. La Giuria era costituita dal prof. Mario Santoro, presidente, e dai giurati Carmen Cangi, Grazia Pastore e Enzo Mori, presidente de Le Ali di Frida. E inoltre, da Angelo Parisi, Gerardo Melchionda, Patrizia Del Puente, che pur avendo partecipato ai lavori, erano assenti per altri impegni. Erano presenti alla serata di premiazione l’assessora alla cultura del comune di Potenza, Stefania D’Ottavio e la consigliera del comune di Vietri di Potenza Antonietta Montesano rappresentanti delle due amministrazioni che hanno patrocinato l’attuale edizione del premio.

La lettura delle poesie vincitrici è stata affidata alla bella voce di Isabella Urbano e gli interventi musicali, con chitarra e canto, sono stati realizzati da Alberto De Michele e da Rosaria Bisignano. Ad apertura dei lavori il direttore della biblioteca dott. Luigi Catalani ha rivolto un saluto ai presenti. E’ seguito l’intervento di Franca Coppola, in qualità di segretaria del Concorso e di vicepresidente delle Ali di Frida, che ha fatto riferimento al contenuto dell’opera di Luca Orioli, anch’egli poeta, e alla sua vicenda umana. Ha affermato che uno degli scopi del Concorso è quello di trasmettere un messaggio di legalità. Ha di seguito preso la parola Enzo Mori, in qualità di presidente delle Ali di Frida, che ha rimarcato l’importanza della poesia nell’educazione alla socialità. Ha illustrato inoltre le attività dell’associazione che spaziano dall’organizzazione di eventi culturali, ad attività musicali e ludico-turistiche e alla promozione di iniziative di valore sociale.

E’ seguito l’intervento dell’assessora potentina D’Ottavio che ha sottolineato, tra l’altro, il garbo che caratterizza l’Associazione e il valore artistico della giuria, e poi l’intervento della consigliera vietrese Antonietta Montesano che ha sottolineato l’impegno della sua Amministrazione nel diffondere i concetti di giustizia e legalità. Il comune di Vietri di Potenza infatti sta realizzando, in partenariato con le Ali di Frida, un percorso poetico diffuso in strade e piazze del paese mediante l’affissione di piastrelle di ceramica contenenti ciascuna una poesia.

E’ stata infine la volta del presidente della giuria Mario Santoro che ha parlato della poesia e della difficoltà di una sua definizione. Si è dato quindi il via alla premiazione e alla lettura delle motivazioni da parte di Giovanna Vignola. La poesia vincitrice della sezione A2 – Poesia religiosa, è risultata “Sei tu il bagliore eterno che mi annienta” di Vittorio Di Ruocco di Pontecagnano (SA). Quella vincitrice della Sezione C – Poesia dialettale è stata “C’era una fiata” di Francesco Palermo di Torchiarolo (BR). Luciano Giovannini di Roma, assente per motivi di salute, ha vinto il Premio Sezione A- Poesia Adulti, con la poesia “Periferie”. Il Premio Olimpia Fuina Orioli è stato vinto dalla poesia “Lascia che il sogno colmi il desiderio” di Vittorio Ruocco. Il Premio Le Ali di Frida e il premio Comune di Vietri di Potenza, sono stati vinti dalla poesia “Saman” di Rossella Aicale di Potenza.

Lo comunicano Enzo Mori, presidente dell’associazione Le Ali di Frida, e il referente dell’area comunicazione Eduardo Bellarosa.