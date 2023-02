Ecco l’inedito “Sei come Amsterdam” degli artisti lucani Michele Colangelo e Nicol Zienna

S’intitola Sei come Amsterdam l’inedito pubblicato da due artisti lucani, Michele Colangelo e Nicol Zienna, entrambi membri della Petros Animation Band, noto gruppo musicale lucano. Una canzone che in questi giorni sta riscontrando un grande successo e interesse, con un video davvero molto bello ed apprezzato, girato a Matera, con immagini mozzafiato. Michele e Nicol, marito e moglie, da poco hanno iniziato un nuovo progetto, lei autrice e lui compositore. E si presentano oggi con questa nuova canzone, dopo il successo di Mi porti fortuna, esplosa la scorsa estate.

Michele Colangelo, nato a Potenza, ha iniziato il suo percorso musicale alla tenera età di 5 anni studiando la fisarmonica diatonica. Dopodiché ha iniziato a intraprendere questa strada iscrivendosi al conservatorio di Potenza studiando uno strumento a fiato “il fagotto” e come strumento complementare il piano. Nel 2014 ha vinto il “Campionato Italiano di fisarmonica diatonica” in provincia di Salerno. Nel 2018 ha continuato gli studi della fisarmonica diatonica al conservatorio di Roma Santa Cecilia, classificandosi 3 al Trophée Mondial de l’Accordéon. Nicol Zienna, invece, è nata a Polla e ha intrapreso il suo percorso musicale all’età di 14 anni partecipando a vari concorsi nazionali e internazionali, classificandosi sempre nei primi posti. E grazie alla vincita di uno di queste iniziative, ha avuto la possibilità di partecipare al concorso internazionale della Musica Italiana a New York, classificandosi al 3° posto su 100 partecipanti quando aveva 16 anni. Ha studiato a Livorno e non solo con vari artisti e maestri noti nel mondo della musica. Attualmente studia con il maestro Pino Perris.

Nel brano Sei come Amsterdam, una ballata intensa, l’artista si mette a nudo completamente per la prima volta e racconta di sè, di cambiamenti importanti e di grandi traguardi. Il brano parla del potere evocativo del vero amore in grado di fotografare un’istante e di rimare scolpito nel tempo, di trasformarsi in momenti e in luoghi che hanno un valore diverso per ogni o di noi. Quello che piace pensare a Nicol è che rimangono gli istanti e i momenti con le persone che ha vissuto con il compagno Michele.

Claudio Buono

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA CANZONE E VISUALIZZARE IL VIDEO