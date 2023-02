Rapina in un’agenzia di scommesse a Potenza. Tribunale condanna un 33enne a 6 anni di reclusione

Arriva una condanna per la rapina perpetrata ai danni di un’agenzia di scommesse, Eurobet, a Potenza, a inizio agosto 2021. Un uomo di 33 anni è stato condannato dal Tribunale di Potenza a sei anni di reclusione. Secondo l’accusa, nell’emissione della sentenza di primo grado, il 33enne avrebbe minacciato l’impiegato nella notte tra il 3 e 4 agosto in via Mazzini a Potenza, impugnando una pistola scacciacani acquistata pochi giorni prima. A supporto della tesi accusatoria alcune immagini della video sorveglianza. La Polizia, lo ricordiamo, arrestò tre persone per il colpo che fruttò 12 mila euro. Gli arresti, due mesi dopo l’accaduto, riguardarono oltre alla persona condannata altre due, di cui una prosciolta e una assolta nella stessa sentenza. Quest’ultima, un giovane 28enne, ha anche trascorso 16 mesi di detenzione preventiva.

Claudio Buono