A Vietri di Potenza ecco Wonderwall, la quinta opera di arte urbana gigante firmata da Attorrep realizzata in paese con un progetto del Comune

L’opera, denominata “Wonderwall”, realizzata da Attorrep in Viale Tracciolino e conclusa in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono Anselmo Martire lo scorso week-end

E’ stato completato a Vietri di Potenza un nuovo intervento di arte urbana grazie a un progetto voluto dall’amministrazione comunale, avviato sin dal 2020, che porta la firma dell’artista Antonino Perrotta, in arte Attorrep. La quinta opera è stata realizzata in Viale Tracciolino, sulla facciata di una palazzina, in una zona molto frequentata che in questi mesi il Comune ha ristrutturato e rivalutato, intervenendo anche sulla nuova Piazzetta Madonna di Viggiano. Rientra tutto nel progetto “I muri della legalità”, inserito nell’Osa Festival ideato proprio dall’artista calabrese.

Nel dettaglio, l’opera – denominata “Wonderwall” – mostra un bambino che sembra indicare uno di diversi portali dipinti sul muro, ognuno con un paesaggio differente all’interno, uno dei quali sembra avere continuità con il paesaggio circostante, creando un collegamento con le radici e l’appartenenza al proprio territorio. Questi portali illustrano le scelte che si affrontano nella vita, rappresentate queste finestre che danno la possibilità di vedere oltre la realtà che ci circonda. L’artista apre delle connessioni anche con la ricerca della pace, condizionata dalle scelte che si fanno in un mondo complicato e caotico. Attorrep ragiona sulla possibilità di scegliere il proprio destino nonostante le difficoltà esterne sottolineando il potere che ognuno di noi ha di aprire nuovi orizzonti e scoprire nuove possibilità attraverso le scelte che facciamo. Tutto è racchiuso nella cultura, nell’educazione che formerà un giorno il nostro futuro.

“Questa volta – ha dichiarato il sindaco Christian Giordano – abbiamo pensato ad un’opera inedita di arte moderna che, con delicatezza, parlasse anche di “pace”: l’artista Antonino Perrotta l’ha realizzata mettendo al centro i bambini che, in qualsiasi tipo di conflitto, pagano più di tutti il prezzo delle scelte scellerate degli adulti. In questa opera il bambino, grazie alla propria genuinità e autenticità, sceglie la pace”.

L’opera è stata completata in occasione dei festeggiamenti del Patrono Sant’Anselmo Martire. Prima di questa opera, ne sono state realizzate altre quattro: una bambina mentre annaffia la sua terra in via Dante Alighieri, “Freedom” (in via San Nicola, un colibrì), “Happiless” (nei pressi dell’Epitaffio, dei pugni con i soldi, realizzata da Riccardo Buonafede) e il murales sulla parete dell’Istituto Comprensivo dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

“Grazie all’artista e amico Antonino Perrotta per questo nuovo lavoro di arte moderna che andrà ad integrare il progetto e percorso di street-art del Comune di Vietri di Potenza. Grazie alla famiglia Pitta per non aver esitato a mettere a disposizione una delle pareti del proprio edificio per la realizzazione di questa straordinaria opera. Oggi riconsegniamo la Piazzetta del Tracciolino, Madonna di Viggiano, alla comunità, ancora più bella di prima, con allo sfondo un panorama e un’opera di enorme significato morale”, ha concluso Giordano.

L’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale sancisce il valore dell’arte urbana come strumento di rigenerazione urbana e di promozione culturale.