Mega eolico a Vietri di Potenza, Giordano risponde a Latronico: “Allarmismo più che giustificato”

Nella giornata di ieri il sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano, ha dato notizia del rischio di realizzazione di un impianto di mega eolico che andrebbe a intaccare un’are sottoposta a vincolo ZPS (Zona a protezione speciale) come quella del Vallone del Tuorno, situata nei territori di Vietri di Potenza e Savoia di Lucania. Successivamente, è intervenuto l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, che ha definito “ingiustificata” la preoccupazione espressa. A tal proposito, proponiamo l’intervento dell’assessore Latronico di ieri, 9 febbraio, e la risposta del sindaco Giordano di oggi, 10 febbraio.

Cosimo Latronico, assessore regionale all’Ambiente: “La proroga di VIA per il progetto di impianto eolico in Vietri di Potenza era un atto dovuto, date le condizioni immutate del contesto ambientale ed è stata rilasciata unicamente ai sensi di norma e in ottemperanza al giudicato del TAR di Basilicata”. Lo afferma in una nota l’assessore regionale all’ambiente ed energia, Cosimo Latronico. “A ogni modo – sottolinea Latronico – giova ricordare che la realizzazione dell’impianto potrà avvenire solo a seguito di rilascio di autorizzazione unica energetica. La Regione ha già emesso una pronuncia sfavorevole in tale procedimento riguardante la proroga, ma tale decisione della Regione Basilicata è stata annullata dal TAR Basilicata, il quale in più parti della sentenza enuncia la necessità di svolgere la valutazione della compatibilità paesaggistica in seno alla conferenza di servizi di cui all’art. 12 del dlgs 387/2003, cioè nella successiva fase di rilascio dell’autorizzazione unica energetica. Tale conferenza di servizi dovrà essere convocata solo a valle della proroga di VIA. Per cui l’allarmismo di queste ore non è in alcun modo giustificato”, conclude Latronico;

Christian Giordano, sindaco di Vietri di Potenza: “Riguardo al progetto di mega-eolico di Vietri di Potenza-Savoia di Lucania-Picerno-Tito, non possiamo condividere il punto di vista dell’assessore Latronico”. Sono le parole dell’avv. Christian Giordano, a seguito dell’intervento di ieri 9 febbraio dell’assessore regionale all’ambiente Cosimo Latronico sulla notizia dell’impianto da mega eolico che si intende realizzare sul territorio di Vietri di Potenza e Savoia di Lucania, con opere che toccano anche i territori di Picerno e Tito. “In generale – aggiunge Giordano – non è ammissibile emettere un provvedimento di proroga del giudizio di compatibilità ambientale, emesso quasi 10 anni fa, senza aver valutato la progettualità rispetto a tutte le nuove norme intervenute. Non appare giustificabile il suo tentativo di sminuire le circostanze rappresentate, nella misura in cui l’oggetto della sentenza citata (n. 467/2021) era proprio la “proroga del giudizio di compatibilità ambientale””. “Pertanto – ha continuato il Sindaco Giordano -, le indicazioni fornite dal Tar, in ordine alla necessità di riunire in Conferenza dei Servizi tutti gli enti coinvolti, è evidentemente riferita alla fase iniziale (proroga del giudizio di compatibilità ambientale) e non certo solo ad una fase successiva. Ecco perché l’eventuale “contesto ambientale immutato”, i relativi vincoli sopraggiunti (vedi area ZPS del Vallone del Tuorno-Bosco Luceto) e le nuove norme intervenute, andrebbero valutate, fin dall’inizio, in Conferenza dei Servizi e non certo “d’ufficio”, come nel caso di specie”. “Ad ogni buon conto – conclude Giordano – nella nota trasmessa alla Regione Basilicata ho indicato in maniera puntuale tutti i riferimenti normativi del caso”.

