Saldi: in Basilicata numeri in crescita dopo prima settimana. Abbigliamento al top

Nella prima settimana dei saldi, cominciati in Basilicata il 2 gennaio scorso, si registra una tendenza ad un aumento degli incassi del dieci per cento e del numero degli scontrini del 25 per cento rispetto alla prima settimana di saldi del 2022: la valutazione è emersa dai dati raccolti da Federmoda-Confcommercio Potenza. “Si tratta – ha detto il presidente Federmoda-Confcommercio Potenza, Antonio Sorrentino – di un risultato per nulla scontato, in una fase di prudenza nelle spese. Abbiamo saputo cogliere il fattore competitivo per essere stati la prima regione a partire attraendo i clienti che negli anni passati invece preferivano per la concomitanza della partenza dei saldi rivolgersi a centri commerciali di altre regioni”.

In termini di previsione, secondo Federmoda-Confcommercio – il budget dei consumatori destinato alle spese con gli sconti dovrebbe essere di circa 150 euro che sarà speso dall’80 per cento dei lucani, in linea con la passata stagione, mentre il cinque per cento degli utenti prevede di spendere di più. I lucani preferiscono spendere in abbigliamento invernale (90% degli acquisti) e calzature (80%) mentre gli accessori sono fermi al 40% e c’è un lieve incremento per l’abbigliamento sportivo e casual. (ANSA)