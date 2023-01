Brienza, don Beniamino diventa cittadino onorario. Per quasi 50 anni tra la comunità burgentina

E’ diventato cittadino onorario di Brienza don Beniamino Cirone, per quasi mezzo secolo vice parroco e parroco della comunità burgentina. La cerimonia è avvenuta nella Chiesa Madre, alla presenza di don Emanuele Ferro, parroco della Cattedrale di San Cataldo di Taranto, del sindaco Antonio Giancristiano e di tantissimi cittadini. Don Beniamino Cirone ha 83 anni, è nato nel 1939 a Balvano. E’ stato ordinato sacerdote nel 1972 ed è diventato vice parroco di Brienza nel 1974, per poi diventare arciprete parroco sempre di Brienza dall’1 febbraio 1079 e fino al 30 novembre scorso. Vale a dire 48 anni, 10 mesi e 29 giorni a servizio della comunità burgentina. La cittadinanza onoraria è stata conferita con la seguente motivazione: “quale espressione della più alta stima e riconoscenza della comunità burgentina per la sua forte azione pastorale, per l’impegno morale, civile e religioso sempre profuso nella sua operosità sacerdotale a favore della collettività e, soprattutto, nei confronti dei soggetti più deboli e bisognosi”. La stessa cittadinanza onoraria era stata già deliberata lo scorso novembre, all’unanimità, dal consiglio comunale di Brienza, interpretando un sentimento di sincera e profonda gratitudine nei confronti di don Beniamino. L’attuale parroco è don Marcello Corbisiero, accolto dalla comunità lo scorso 4 dicembre.

Claudio Buono