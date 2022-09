Tito, il 1° ottobre inaugurazione del primo nido interaziendale

Importante appuntamento sabato 1° ottobre alle ore 18.30 presso il centro commerciale Agorà di Tito (PZ). Si terrà il 2° evento del progetto SE.G.NI., l’inaugurazione del primo Nido interaziendale in Basilicata “Piccolo nido” e la presentazione della programmazione educativa

La nascita del Nido interaziendale nell’area industriale di Tito è la sperimentazione di un nuovo modello di welfare in Basilicata. È il cuore del Progetto SE.G.NI (Servizi Educativi, Genitorialità, Nido Interaziendale), progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile per incrementare l’offerta dei servizi educativi e di cura per la prima infanzia (0-3 anni). Dopo l’inaugurazione prenderà avvio l’anno educativo per 17 bambini provenienti dalle famiglie dipendenti delle aziende e in condizioni di vulnerabilità. Le altre attività del progetto sono laboratori per bambini e genitori, consulenze psicologiche per le famiglie, formazione, app con funzione di informazione e presidio per orientare ai servizi. Il progetto interviene nei Comuni della Provincia di Potenza, afferenti all’ambito territoriale sociale di Marmo Platano Melandro.

Il partenariato è composto dall’Associazione Il Piccolo Nido, capofila; Associazione Stella Azzurra, Associazione Manthano, Innform, Graldev, Comune di Picerno, capofila dell’ambito, Comune di Tito; Comune di Bella; Comune di Ruoti; Istituto Comprensivo di Tito. Fanno parte della Rete l’ASP, Azienda Sanitaria Locale, le Associazioni locali che si occupano di attività per bambini 0-6 anni: (Sotto Il castello, Traditional Kung Fu Tito, Radio Ruoti, Associazione Culturale Giovanile Recupero Tradizioni Ruotesi, AGEPI, Caritas Satriano di Lucania), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, il Garante per l’Infanzia e l’adolescenza di Basilicata.