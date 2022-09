Azienda Ospedaliera “San Carlo”, indetto concorso pubblico per 23 OSS a tempo indeterminato

L’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, con DDG n. 2022/00837 del 21 luglio 2022, ha indetto concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 23 (ventitré) posti di Operatore Socio Sanitario – OSS – Cat. B/Bs, in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata, così ripartiti:

n. 18 posti per l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza

n. 3 posti per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM

n. 2 posti per l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture

Scadenza 23 ottobre 2022. Link di collegamento per la compilazione della domanda CLICCANDO QUI