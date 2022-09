Un bouquet di fiori: guida alla composizione perfetta

Profumati, colorati, allegri, mai banali, amati da tutti e perfetti per ogni occasione, i fiori rappresentano un omaggio sempre gradito da chi li riceve. Regalare un mazzo di fiori è un pensiero che non delude mai ma, al contrario, dona emozioni di gratitudine nei confronti di chi sceglie di omaggiarli.

Un bouquet di fiori è il regalo perfetto per una neomamma, per i neolaureati, per festeggiare un anniversario di matrimonio o di fidanzamento o per San Valentino, per la festa della donna, per la festa della mamma, per corteggiare una donna ma anche per coccolare la propria partner senza aspettare una particolare occasione, oppure per regalare dei fiori di compleanno ad un’amica.

Non serve trovare una motivazione specifica per regalare un bouquet di fiori, anche presentarsi con un bel mazzo profumato ad un semplice invito a cena a casa di amici può essere una scelta azzeccata. L’unica regola è quella di realizzare una composizione floreale che si adatti al meglio all’occasione. Il risultato sarà un gesto galante riuscito con successo e il pensiero verrà certamente gradito.

Il bouquet perfetto per ogni occasione

Chi desidera regalare un mazzo di fiori per compleanno, ad esempio, potrebbe non sapere quali fiori sono più indicati per realizzare questo genere di regalo. Sul sito efiori.com si possono trovare dei bouquet già pronti per tutte le occasioni più importanti, consigliati e confezionati dai professionisti del settore floreale, che con passione e cura si occupano di creare il mix perfetto di colori associato al significato dei fiori.

Ad ogni sfumatura cromatica, infatti, il linguaggio dei fiori associa un messaggio che si cela dietro a quello specifico fiore, per questo bisogna fare attenzione a non sbagliare le “parole” che si vogliono comunicare.

Può sembrare una scelta facile, ma non lo è affatto: affinché l’omaggio floreale sia elegante, raffinato, fantasioso, ma anche unico e perfetto e, allo stesso tempo, racchiuda dei significati importanti, bisogna unire arte e armonica cromatica, proprio come se si trattasse di un complemento d’arredo di design.

Se si prescinde da queste condizioni, il risultato è un semplice mazzo di fiori, e non una composizione floreale che meriti di essere ricordata.

Un bel bouquet realizzato con fiori particolari, con decorazioni diverse in base allo scopo per cui viene confezionato, incarna un messaggio preciso e diverso in base all’occasione. Per non rischiare di sbagliare con il significato che si desidera comunicare, esistono dei fiori più o meno indicati da regalare per ogni tipo di ricorrenza.

In linea di massima, però, va ricordato che nessun fiore sarà mai sbagliato, anche perché molto dipende dai gusti della persona che li riceve. Se alla propria amata piace il viola, dei fiori con quelle tonalità saranno sempre graditi e in grado di emozionarla, indipendentemente dal significato che gli è stato attribuito universalmente.

Il significato dei fiori

Il segreto per regalare il giusto mazzo di fiori in base all’occasione è quello di ricordare che dietro ad ogni bouquet di fiori è scritto un messaggio dal linguaggio universale, quello che si vorrà comunicare senza necessità di scriverlo quando si regalerà il mazzo ad una persona speciale.

Speciale come la propria moglie o fidanzata, per la quale si desidera scegliere un omaggio floreale che le ricordi e rinnovi l’amore nei suoi confronti, in occasione dell’anniversario di matrimonio o di fidanzamento, per il compleanno oppure per San Valentino, la festa degli innamorati. Impossibile non pensare alle rose rosse, non esiste donna che non le ami e che non si emozioni davanti ad un bel mazzo di rose. Una sola regola: devono essere di numero dispari o, ancora meglio, se saranno tante quanti sono gli anni dell’anniversario o degli anni compiuti.

Un’altra donna speciale è la propria mamma, quindi un bel bouquet di fiori misti e allegri è perfetto da regalare per la festa della mamma ma anche per la festa della donna. I più consigliati sono mazzi di anemoni, mimose, fresie, azalee, orchidee, gardenie e girasoli. Un’idea potrebbe anche essere quella di inserire una rosa rossa al centro del mazzo.

E non c’è da stupirsi se anche agli uomini piacciono i fiori, infatti le rose blu sono molto regalate per la festa del papà, ma anche dei mazzi di fiori misti e colorati o delle piantine verdi da mettere sulla scrivania dell’ufficio.

Immancabili sono i bouquet di fiori per festeggiare una nascita o un battesimo. Parenti e amici che vanno a far visita ad una neomamma in ospedale o in casa, non si presentano mai senza un mazzo di fiori bianchi che simboleggiano la purezza, come i gigli e le orchidee, ma vengono scelti anche i tulipani. In alternativa, si opta per dei colori tenui (il rosa e l’azzurro) e per dei fiori non troppo profumati, che potrebbero dare fastidio al neonato.