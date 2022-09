Giovane tenta il suicidio a Venezia. Poliziotto lucano riesce ad afferrarla e a salvarle la vita

Un vero e proprio eroe, anche se non vuole essere chiamato così. Ma merita di essere chiamato tale perchè ha salvato la vita di una persona e ha compiuto quasi un miracolo. Lui è Alberto Crispo, poliziotto di 29 anni, agente del Nucleo Servizi della questura di Venezia. E’ lucano, originario di Grassano, centro del materano, e a Venezia ha salvato la vita di una giovane che aveva deciso di suicidarsi lanciandosi dal tetto della Chiesa degli Scalzi. Tutto è successo nella mattinata del 2 settembre. Protagonisti sono una turista francese appena 20enne e il 29enne poliziotto lucano.

La ragazza aveva raggiunto la parte alta della Chiesa, a un’altezza di trenta metri. Giù, in strada, centinaia di persone preoccupate che stavano assistendo la scena, con urla e qualcuno che si era provato a mettere sotto all’altezza della ragazza. Ad accorgersi di lei, in bilico dall’alto, il poliziotto lucano, Alberto Crispo. Non ha perso tempo, immediatamente di corsa ha raggiunto la parte più alta della Chiesa. Come si vede dal video girato da Ivan Russo (tratto da Facebook), quando il poliziotto ha raggiunto il luogo, la ragazza aveva appena staccato le mani da dove si aggrappava. Una frazione di secondo, e il poliziotto è riuscito a prenderla e bloccarla. Qualche secondo per pensare all’operazione di recupero e subito dopo la tirata su e salvato la vita, tra gli applausi di chi ha assistito dal basso. La ragazza si era appena lasciata andare dal tubo di una impalcatura.

“Non pensavo alla paura, ho raggiunto la ragazza che era sopra l’impalcatura. Quando sono arrivato si è lasciata cadere nel vuoto, sono riuscito ad afferrarla al volo per un braccio trattenendola e poi tirata su. Intanto un mio collega avvisava la sala operativa”. “Non chiamatemi eroe. Ho fatto il mio dovere, fiero di appartenere alla Polizia”, ha dichiarato Alberto Crispo ad alcune testate veneziane.

Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, saputo di quanto accaduto, ha annunciato: “Inviterò Alberto Crespi a Ca’ Farsetti sede del Comune di Venezia, per ringraziarlo ufficialmente a nome di tutta la Città”.

Claudio Buono