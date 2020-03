Regalare fiori a distanza: come fare?

Regalare un mazzo di fiori a domicilio Roma , Milano, Napoli o in qualsiasi altro posto del mondo è un gesto di assoluto rilievo che è da sempre molto apprezzato dal gentil sesso. Ogni donna sogna di svegliarsi e ritrovarsi con un mazzo di rose rosse, o di peonie, con tanto di biglietto di auguri da parte della persona amata. Oggi, fortunatamente, per fare ciò è possibile sfruttare diversi servizi online che consentono di far recapitare un mazzo di fiori alla persona amata anche se siamo distanti molti chilometri.

Secondo una recente ricerca i giovani italiani, soprattutto i millennials, amano acquistare fiori online e sfruttare la consegna fiori a domicilio . Internet, infatti, dopo il passaparola e i consigli di amici e familiari, è la prima fonte d’informazione nella scelta e nell’acquisto di piante e fiori.

Secondo questa ricerca i millennials nel 55,5% dei casi acquistano i fiori per se, mentre “solo” il 44% del campione compra piante e fiori per regalarli. Tra le principali occasioni in cui si sceglie di regalare i fiori o le piante spiccano le festività dedicate alle donne: il 25% li acquista per la Festa della Mamma, per il 18% rappresenta un’idea regalo per i compleanni, il 16% li compra per la Festa della Donna – emblematico in tal caso il regalo di mimose – e, a pari merito con il 12% delle preferenze, chi regala composizioni floreali per San Valentino e Natale.

Le app di fiori a domicilio

Col tempo sono nate alcune app che consentono di regalare fiori a distanza in maniera semplice e veloce. Hanno tutte più o meno la stesse funzionalità. Basta digitare il nome della persona a cui inviare i fiori ed in questo vi aiuterà la vostra rubrica così da essere ancora più rapidi nella ricerca.

Poi bisognerà inserire l’indirizzo della consegna (ora come ora l’app funziona solo con la città di Milano). Poi dovrete stabilire il giorno e la fascia oraria della vostra consegna. Dopodiché bisognerà scegliere il tipo di occasione. In questo caso si potrà decidere se affidarsi esclusivamente agli specialisti dell’app oppure se decidere voi tra le proposte indicare. Dopo aver scelto l’occasione, potrete aggiungere un vostro messaggio come dedica insieme ai fiori. In ultimo, potrete pagare comodamente dall’app con PayPal o carta di credito. In questo modo il cliente ha anche la garanzia che i fiori ordinati saranno esattamente i fiori consegnati.

Internet, dunque, al centro delle nostre abitudini quotidiane anche per quanto riguarda la sfera affettiva. Grazie ad app come queste sarà impossibile non trovare il tempo necessario per regalare fiori alla persona amata in quanto l’app, come detto, è molto semplice ed intuitiva.