Una sosta ebolitana per acquistare un paio di scarpe. Il fuori programma di Giuseppe Conte

Una sosta per comprare.. le scarpe. E’ il “fuori programma” di Giuseppe Conte, già presidente del Consiglio dei Ministri, in campo per la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Ieri, infatti, il prof. Conte ha concluso una serie di appuntamenti in Campania: da Napoli, Avellino e a Salerno. E tra le tappe, all’uscita di Eboli, nel primo pomeriggio verso le ore 16, ha destato clamore e tanto interesse la sua presenza. Si è fermato nel piazzale dove ci sono alcune attività commerciali ed è stato avvicinato da molte persone in cerca di un selfie. Ha dialogato con chi lo ha avvicinato e non si è sottratto a domande e foto. E, mentre tutti pensavano che stesse andando via, ecco che a sorpresa entra in un negozio di scarpe per acquistarne un paio. Sorpresa nell’attività commerciale per un ospite di eccezione. D’altronde, è il modo di fare dell’ex presidente del Consiglio, che sta portando avanti la sua campagna elettorale in mezzo la gente e tra la gente, quasi sempre andando oltre le regole di sicurezza e anche contro i consigli della sua scorta.

Nel corso della sua visita in Campania, ieri, Giuseppe Conte ha ripercorso, in marcia con i cittadini, l’ultimo tragitto di Angelo Vassallo, nella strada in cui fu ucciso 12 anni fa a Pollica il “sindaco pescatore”, definito da Conte “un esempio nella lotta per l’ambiente, per la legalità, per la difesa del suo territorio dagli appetiti della criminalità, che ha pagato con la vita, ora è il momento di verità e giustizia”.

Nella foto in pagina, una coppia di Vietri di Potenza, Domenico e Rosa. Hanno incontrato ieri Giuseppe Conte nel piazzale dell’attività commerciale, prima del suo ingresso per acquistare delle scarpe.

Claudio Buono