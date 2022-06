Calcio, Juventus: si aspetta l’arrivo di Paul Labile Pogba

Presto è atteso il calciatore francese Paul Labile Pogba alla Juventus. Per tutti gli amanti del gioco online, per le puntate sulle scommesse, slot machines, casinò e tanto altro, la piattaforma regala promozioni e bonus molto vantaggiosi. Inoltre è possibile accedere al gioco live e dall’apposita app mobile, dove per saperne di più si può andare su https://topcasino.me La trattativa tra la società bianconera e il Manchester Utd è quasi conclusa, l’attesa è solo una questione burocratica.

Paul Labile Pogba pronto per vestire la maglia della Juventus

Paul Labile Pogba è pronto ad arrivare, probabilmente il calciatore tarda ad arrivare per via della documentazione che tarda per questioni burocratiche. Paul Labile Pogba che fino ad ora ha giocato nella squadra del Manchester Utd, di sua volontà ha scelto di tornare nella Juventus proprio come 6 anni fa, quindi è pronto a trasferirsi a parametro zero accettando un contratto pluriennale da 8 milioni netti più bonus. Tutto è previsto tra qualche giorno, dove le news sul calciatore francese usciranno a breve, al momento Paul Labile Pogba è a Miami per godersi una vacanza mentre aspetta le notizie per poi fare ritorno in Italia. Dalle ultime dichiarazioni del giocatore, sembra aver commentato qualcosa a riguardo il suo futuro: " Sicuramente devo prendere delle decisioni importanti per il mio futuro, non posso più fare degli errori, perchè sono arrivato ad un punto decisivo della mia carriera e quindi non posso permettermi di fare altri sbagli"- ha dichiarato Paul Labile Pogba. Per il calciatore francese questa non è stata una stagione ottima dopo molti infortuni e poche presenze. Inoltre negli ultimi anni con il Manchester Utd non è riuscito ad ottenere quel potenziale che cercava e quindi si lascia alle spalle una squadra che tanto desiderava anche cambiare.

Non solo Paul Labile Pogba

Ma a parte Paul Labile Pogba, la Juventus ha un altro interesse della Juventus è per Antonio Rudiger. L’ex calciatore della Roma piace particolarmente a Massimiliano Allegri per un rinforzo al centro della difesa, ma l’acquisto di Antonio Rudiger si potrebbe fare nel momento in cui potrebbero andare via Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Ma per una lista nomi possibile, ce ne sono altri che la società bianconera tiene sotto mira, tra cui anche l’argentino Leandro Parides, il serbo Milinkovic-Savic, ma ovviamente di queste nuove figure non si sa nulla. Riguardo alle cessioni, nella squadra della Juventus si sa che Giorgio Chiellini, Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Alvaro Morata, Gianluca Frabotta e Merih Demiral che è stato acquistato dall’Atalanta per 20 milioni di euro. Invece chi rientra dai prestiti, sono Nicolò Rovella, Nicolò Fagioli, Andrea Ranocchia e Radu Dragusin che ancora non abbiamo novità se restano a Torino o meno. Tante novità che prossimamente sapremo riguardo la Juventus ma che per il momento ancora nulla è certo.

