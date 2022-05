Cosa assaggiare assolutamente se fai una vacanza in Salento

Il Salento non è solo famoso per il mare, le spiagge e la movida. Ma è famoso anche per il cibo e le specialità della sua terra.

Se volete fare un assaggio tradizionale della cucina tipica pugliese, vi consiglio prima di tutto, di trovare un bel posto dove soggiornare. Qui ovviamente le possibilità sono tante, un esempio, per chi viaggia con bambini può essere il villaggio per famiglie The Village Salento a Torre dell’Orso, una bellissima località turistica salentina a pochi km da Lecce, da Otranto e da altre località di mare da visitare assolutamente. Trovata la sistemazione, non vi sarà difficile trovare dei locali tradizionali nelle vicinanze dove andare per provare una selezione delle varie ricette locali più conosciute. Vediamo adesso un po’ di prelibatezze salentine, perché non potete affatto perdervele.

Pittule

Un cibo semplice e irresistibile amato dalla gente del posto. Le pittule sono un tipico cibo da strada del Salento, un perfetto equilibrio tra acqua, lievito e sale. Queste sono delle palline di pasta fritta e sono ottime da gustare ben calde e spesso vengono gustate durante il Natale e la festa di San Martino.

Pucce alle olive

Le pucce sono dei soffici panini fatti con farina di semola e cotti tradizionalmente nel forno a legna. In origine era un pasto contadino, oggi le pucce si trovano più come un cibo di strada molto apprezzato.

Potrete trovarle in vendita in alcune graziose botteghe chiamate puccerie. Si possono riempire con pomodori, olio d’oliva e sale con ricotta e barbabietole, ma la versione preferita da tutti sono le pucce alle olive nere.

Sicuramente non si può battere l’aroma inebriante dei caldi panini di semola appena sfornati fumanti con olive nere salate e saporite.

Pitta di patate

Questo è uno sformato di patate classico del Salento. Si utilizzano delle soffici patate che vengono racchiuse un gustoso ripieno di pomodori, cipolla, capperi, olive nere e acciughe. La crosta croccante e di formaggio lo rende incredibilmente saporito, è una prelibatezza da non perdere.

Caffè leccese

Il perfetto completamento di ogni pasto lo sappiamo tutti, è il caffè! Ma questo è un caffè freddo di Lecce, tipico per avere un ricco di sapore con latte di mandorla e adatto all’estate.

Vino salentino

La Puglia ha un’impressionante selezione di annate e se siete interessati ad una vacanza all’insegna dei vini, questa è la regione migliore per acquistare e assaporare il vino. La Puglia, infatti, vanta una produzione di vino di qualsiasi altra regione italiana.

Il migliore vino è il Negroamaro, che viene da un vitigno caratteristico per la sua buccia scura e che i viticoltori usano in questa regione da almeno 1500 anni. Le uve Negroamaro vengono apprezzate per il loro colore intenso, il sapore ricorda frutti di bacca scura.

Dolci salentini

Concludiamo con i dolci salentini, che oltre alla precisione riguardanti le dosi e la lavorazione, i pugliesi si attengono a molte regole. Perché? Semplicemente perché sono delle regole tipiche della terra salentina, come per quanto riguarda la preparazione dei “Purcedduzzi ” che hanno la forma di gnocchetti e vengono passati sul rovescio di una grattugia. Il nome prende origine dal fatto che la loro forma fa ricordare dei piccoli porcellini.

Molto conosciuti in Puglia anche i dolcetti alle mandorle, oppure le “Pittule”. Queste sono fatte con un impasto di farina, acqua e lievito e poi viene arricchito a proprio gusto e fantasia. Le Pittule, oramai sono famose e conosciute anche fuori dal Salento, perché oggi si preparano senza attendere varie ricorrenze, ma in passato erano preparate solo alla vigilia di tutte le feste più importanti.