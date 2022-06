L’evoluzione delle slot machine: tra gamification e videogame di ultima generazione

Nell’epoca dei videogiochi che somigliano sempre più ai colossal del cinema, degli open world e dei giochi in realtà virtuale e aumentata continuano a ritagliarsi una fetta importante di pubblico e incassi anche i grandi classici dell’intrattenimento. Gli arcade game, i puzzle, i retrò game e discipline storiche come le slot machine non sembrano davvero passare mai di moda e nell’ultimo periodo stanno addirittura aumentando il proprio bacino di utenza. Oggi parleremo proprio di uno di essi, le slot machine, e proveremo a capire il motivo per cui stanno resistendo alla prova del tempo grazie ad alcune innovazioni e modifiche al funzionamento di base che tutti conosciamo.

Le slot sono molto probabilmente uno dei giochi classici che ha meglio assorbito le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. Per capire come funzionano le slot machine di moderna concezione, in primis, non possiamo fermarci alla tradizionale idea del classico gioco composto da combinazioni di rulli e da partite sempre uguali e ripetitive. Dobbiamo invece pescare dai concetti della gamification, dalle evoluzioni del web e dalla necessità di dare una risposta a pubblici sempre più esigenti in merito alle esperienze di gioco.

La prima grande rivoluzione che ha cambiato profondamente il mondo delle slot è stata l’arrivo dei giochi a tema. Gli sviluppatori più importanti hanno deciso di “svecchiare” le macchinette togliendo spesso i classici simboli con frutta, jolly e Bar e li hanno sostituiti con elementi legati a film, libri, gruppi musicali, serie tv e show online. Ma non solo. In alcuni casi hanno addirittura acquistato i diritti per la trasmissione di spezzoni delle stesse opere da inserire tra un livello e l’altro delle slot. Il tutto impreziosito dalle colonne sonore originali o da musiche composte appositamente per il gioco.

Un’evoluzione che ha reso le esperienze di gioco decisamente più coinvolgenti e immersive e che ha aperto la strada all’arrivo di pubblici sempre più giovani e diversificati.

Proprio la necessità di attrarre le nuove generazioni è stata la molla per un’altra profonda rivisitazione delle classiche slot machine. Oggi la maggior parte dei potenziali pubblici è nata a stretto contatto con la tecnologia, ha vissuto l’epoca delle prime console, dei videogiochi portatili e di Internet. Sono cambiate le abitudini, le esigenze e ciò che si chiede all’intrattenimento online.

Per questo motivo le slot stanno attingendo dai concetti tipici della gamification e si stanno trasformando in un interessante ibrido tra classic game e videogiochi di ultima generazione. Basti pensare soltanto alle strategie di marketing che stanno dietro al lancio di una nuova slot, del tutto assimilabili a quelle dei giochi di ultima generazione per console e pc.

Il cambiamento, però, non riguarda soltanto le ambientazioni tematiche e gli aspetti promozionali. A cambiare è stato anche e soprattutto il game playing. Sia le nuove slot che i videogiochi si basano sul meccanismo delle ricompense audio e video. Chi gioca deve avanzare tramite livelli di difficoltà crescente al termine dei quali riceve premi e stimoli sonori e visivi che gratificano i recettori del cervello. Nei videogame riceviamo, ad esempio, potenziamenti accompagnati da coinvolgenti musiche di fine livello. Nelle slot jingle ed effetti audio di caduta delle monete.

Proprio la crescente difficoltà è un’altra caratteristica che accomuna classic e new games. Le nuove slot sono ricchissime di mini-giochi di abilità, pescano a piene mani dai puzzle e dai casual game. Il tutto accompagnato da combinazioni sempre più difficili che di conseguenza assegnano ricompense e premi migliori.

Nelle nuove slot non manca neanche il meccanismo del potenziamento che caratterizza tutti i videogiochi di maggior successo degli ultimi anni. In questi ultimi si superano le missioni per ottenere equipaggiamenti, bonus aggiuntivi, salire di livello e poter accedere a missioni sempre più complesse e difficili. Nelle slot, invece, sono i tiri gratuiti, i simboli speciali e gli stessi mini-giochi di cui parlavamo in precedenza a rappresentare i “power-up” per il giocatore e a rendere ogni sessione di gioco estremamente varia e coinvolgente.