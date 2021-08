Hotel e Turisti di Nuovo Presenti

Complice la campagna vaccinale, da qualche settimana le grandi città e i piccoli borghi caratteristici, registrano i primi timidi segnali di ripresa anche nel settore turistico. Per lo più si tratta di italiani alla scoperta delle meraviglie del Bel Paese. Di tanto in tanto, qualche straniero fa capolino tra le strade delle località d’arte. In questo clima di cambiamento, le strutture ricettive e in particolar modo i bar degli alberghi, degli hotel e dei B&B evidenziano un’interessante crescita delle richieste di caffè al ginseng.

Turismo domestico e nuove abitudini

Tornare a viaggiare in larga scala, nonostante le aree Covid free e la campagna vaccinale, sembra una possibilità ancora remota. Il Covid-19 ha cambiato le vite di tutti, ad alcuni più di altri. Il primo segnale di ripresa dalla profonda crisi che l’Italia (e il resto del mondo) ha attraversato nel biennio scorso viene però dal turismo domestico: si trascorrono pochi giorni in località da sogno, mai visitate prima, ma sufficienti per ricaricare le batterie ed eliminare le tensioni accumulate.

Gli hotel e le strutture ricettive iniziano a popolarsi. Tornano i turisti ma cambiano le loro abitudini per quanto concerne le consumazioni. Da qualche settimana, infatti, sono aumentate vertiginosamente le richieste di caffè al ginseng nei bar, per la prima colazione in hotel o per chiudere un pranzo o una cena al ristorante. Ma perché questo cambio di rotta?

Caffè al ginseng: una scelta di benessere

Il caffè al ginseng si ottiene dall’estratto dell’omonima pianta, nota nella medicina cinese e in fitoterapia per le sue proprietà benefiche. A differenza del classico espresso, la bevanda non contiene caffeina in grande quantità ed è una degna sostituta del Dec. I consumatori sanno cosa chiedono. Il caffè al ginseng, infatti, ha notevoli vantaggi sull’organismo: è un ottimo antinfiammatorio, antidepressivo, stimola la concentrazione e la memoria ed ha effetti positivi sulla sfera sessuale.

È importante seguire l’andamento dei mercati e scegliere il giusto prodotto per soddisfare a pieno le esigenze dei clienti, in modo da fornire un servizio completo, guadagnarsi la fiducia del cliente e fare in modo che torni per eventi futuri. Toro Caffè è il fornitore italiano in grado di garantire la massima qualità e varietà di bevande. L’ampia offerta comprende infatti caffè solubile (ideale per macchinette professionali e super-automatiche), granite per granitori, caffè in grani, in capsule e in cialde, con o senza glutine o lattosio, per venire incontro all

e esigenze di chi non vuole rinunciare al gusto di una buona e salutare bevanda calda.

Quali sono i prezzi di mercato?

La qualità non ha prezzo, ma sono tante le aziende che rifilano un caffè al ginseng di bassa purezza per originale. Oltre ad una truffa economica, lo è anche nei confronti dei clienti che richiedono una bevanda calda naturale e salutare. Ecco perché è importante rivolgersi a fornitori specializzati in Ho.Re.Ca come Toro Caffè. La torrefazione propone solo prodotti di qualità, realizzati con estratto originale della radice, il Panax Ginseng, testati in diversi bar, ristoranti, hotel e altre realtà ricettive.

Il fornitore inoltre garantisce assistenza completa, con informazioni utili sulle modalità di preparazione e come servire il prodotto al cliente. All’occorrenza offre macchinette professionali in comodato d’uso gratuito e prezzi competitivi. Il caffè al ginseng solubile è la varietà più economica, ma non per questo di scarsa qualità. Con un solo chilo si ottengono circa 50 tazze di bevanda calda e il prezzo oscilla tra i 7 e i 15 euro (per il caffè al ginseng senza lattosio o glutine). Sull’e-commerce torrecaffe.com è possibile acquistare un’ampia varietà di prodotti e ricevere assistenza mirata per piccole e medie strutture ricettive.