Costi delle assicurazioni online nel 2020: focus sul Centro-Sud

Quello attuale rappresenta un ottimo momento per rinnovare la polizza assicurativa, o sottoscriverne una nuova. Lo confermano le recenti analisi, secondo le quali il costo medio di un’RC auto, su tutto il territorio nazionale, ha subito una contrazione evidente, rispetto agli ultimi anni.

Il premio annuo calcolato nel 2020 è pari a 500 euro, cioè il 14,59% in meno rispetto al 2019, quando costava 586 euro. Molto ha inciso l’epidemia da Coronavirus, che ha imposto il blocco stradale quasi totale per diversi mesi, costringendo le stesse assicurazioni a calmierare i prezzi per diverse ragioni. Innanzitutto, per incentivare i clienti a sottoscrivere nuove polizze assicurative, ma anche per fornire loro una sorta di risarcimento, in seguito al danno derivante dal mancato utilizzo del mezzo.

Nonostante l’evidente riduzione dei premi assicurativi, il calo non è stato omogeneo in tutta Italia. Le differenze sono piuttosto marcate, anche tra regioni limitrofe e confinanti. In particolare, al Centro e Sud Italia, dove si sono comunque registrate delle contrazioni importanti dei prezzi, il divario è ancora piuttosto ampio rispetto alle regioni del Nord. In tale ottica, è interessante sottolineare un altro dato: sempre più clienti, al Centro-Sud Italia, si stanno affidando alle assicurazioni online, che offrono soluzioni vantaggiose economicamente ed una maggiore flessibilità.

Tra le principali realtà del settore si è imposta Genertel, un punto di riferimento per molti guidatori, che offre un’assicurazione auto completa e variegata, capace di soddisfare ogni necessità. Il gruppo assicurativo mette a disposizione una vastissima proposta di garanzie accessorie, che si adattano perfettamente alle esigenze di ogni contraente. Gli assicurati possono usufruire di un servizio clienti valido e proattivo, non solo durante la fase commerciale, ma per tutta la durata del contratto, che fornisce un supporto professionale in caso di incidente o problematiche amministrative.

Inoltre, sul sito è disponibile un preventivatore facile ed intuitivo che, con pochi clic, fornisce un preventivo chiaro e trasparente, dopo aver inserito la targa e la data di nascita del proprietario del veicolo. Tornando ai costi dell’RC auto, al Sud la regione più virtuosa in termini di prezzi è risultata la Basilicata. Lo scorso anno una polizza costava in media 527 euro, mentre nel 2020 è scesa fino a 431 euro. Il calo complessivo si è attestato al 18,19%. Sulla stessa lunghezza d’onda è la Puglia, che ha fatto registrare una contrazione del 18,09%. Gli automobilisti pugliesi nel 2020 hanno pagato 573 euro per assicurare l’auto, contro i 699 euro dello scorso anno.

Contrazioni dei prezzi moderate in Umbria, dove il calo si è assestato all’11,38%. La Campania si aggiudica il poco invidiabile primato di regione più cara d’Italia. I campani pagano circa 956 euro per una polizza, un dato decisamente superiore rispetto alla media nazionale.

Subito dopo la Campania c’è la Calabria, con una media assicurativa di circa 652 euro annui.