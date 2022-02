Conosci le differenze fra il tennis che conosciamo e quello virtuale?

In che modo avvicinare i giovani, gli under 35, figli della realtà digitale, del mordi e fuggi, dell’adrenalina online, ad uno sport come il tennis? Sport seguito, fino ad oggi, da un target decisamente diverso per età, interessi, comportamento sociale e anche per il proprio rapporto con il tempo. Si, perché il tennis è inteso come disciplina slow time che, all’apparenza non sembra coniugarsi bene con la velocità di approccio alla vita del nuovo digital target. Tennis e realtà virtuale possono, invece, trovare terreno comune e fertile nella nuova frontiera dello sport, ovvero nell’e-tennis.

Non è una pratica da sottovalutare, specie in considerazione del fatto che si rivolge alle nuove generazioni che, oggi come domani, rappresentano il pubblico di fruitori di un determinato servizio a cui i grandi brand si rivolgono. È una naturale evoluzione quella che trasferisce nel virtuale un’attività come il tennis, affinché sia seguita anche da tifosi che, magari, fino a ieri, non mostravano interesse. Si può considerarla come una confluenza dovuta. La società si trasforma, progredisce ed è necessario riuscire a comprendere i trend del momento per non rischiare di restare indietro.

Cos’è l’e-tennis e come si pratica?

Di cosa parliamo quando ci riferiamo all’e-tennis? In poche parole è una simulazione, ben realizzata e molto realistica, dello sport. Nel caso dell’e-tennis, è possibile assistere ad un incontro giocato su un campo virtuale come in un videogame a cui, in effetti somiglia molto. Motivo per cui, oltre che attirare l’attenzione degli sportivi e degli appassionati di tennis, sta interessando molto anche i gamer e persino chi punta su un sistema scommesse. Tutti i match vengono organizzati in maniera pianificata e calendarizzata, così da creare un’agenda con cadenza regolare e serrata per poter scegliere a quale appuntamento assistere.

Trattandosi di un evento digitale, naturalmente si può partecipare in qualsiasi condizione e luogo ci si trovi, basta il device di un computer. È, infatti una matrice informatica che elabora tutti i dati e le proiezioni in tempo reale e senza possibilità di interferenze esterne al fine di garantire l’imparzialità e l’imprevedibilità dei risultati finali. Tutto dipende da una serie di algoritmi! Ogni incontro, diversamente dallo sport tradizionale che si gioca su un campo reale e dura, in media, alcune ore, ha un decorso di pochi minuti, non oltre due. Incredibile differenza, no? I match si susseguono rapidamente con un ritmo adrenalinico incalzante. Ragion per cui, per assistere ad una partita o al prosieguo di un campionato, non serve attendere giorni e giorni. La rapidità è uno degli aspetti più apprezzati dai nuovi appassionati di e-sport che possono accantonare la pazienza che, invece dimostrano i tifosi del tennis… reale.

Il valore del tempo nel tennis virtuale

È proprio il tempo a fare la differenza tra l’e-tennis e il tennis. La dinamicità e l’agilità degli incontri online permettono un maggior coinvolgimento del pubblico e il pubblico, in tal caso, è formato da utenti nativi digitali, abituati ad interfacciarsi con uno schermo e a ricevere sempre numerosi e nuovi stimoli.

Questo consente anche il necessario ricambio generazionale tra i neo appassionati sportivi virtuali e i precedenti fruitori di “sport in presenza” che assistono ad una competizione per ore confidando nel meteo. “Tutto e subito” è la formula dell’e-tennis e il tempo è la parola chiave. Il consumatore finale non è più soggetto passivo che riceve sollecitazioni che poi condivide, fa proprie e di cui si avvale. È protagonista, attivo, partecipe, e come tale vuol sentirsi chiamato in causa nel processo decisionale, vuole viverlo in diretta e nel momento in cui avviene.

Virtuale, infatti, non va inteso come irreale. È un parallelismo, non un’irrealtà. Ecco perché l’approccio agli sport sta cambiando. È già in corso il trasferimento nel mondo digitale dove ogni cosa è immediata e, se le scene sono simulate, le emozioni trasmesse devono, invece essere vere e tangibili per i tifosi.