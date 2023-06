Boxe, Michele Buono di Tito vince la finale della ‘Coppa Vesuvio’ e si laurea miglior pugile del torneo

In Campania il pugile di Tito Michele Buono sul gradino più alto del trono dei 67 kg. L’avversario, il pugile campano, deve arrendersi alla determinazione e potenza dell’avversario. Il giovane pugile della Briganti Boxing, nel suo match più atteso dal punto di vista tecnico affrontava Oliva della Thunder Boxing di Pagani. Non gli ha dato scampo, chiudendo ai punti, dopo due knock down alla terza ripresa. Buono lo ha dominato tatticamente e soprattutto con la potenza dei suoi colpi, diventata prepotente per un peso welter grazie alla preparazione atletica e tecnica raggiunta sotto l’attenta guida del suo maestro Fulvio Simone, che lo ha plasmato. Sul gong finale del terzo round Buono, con un diretto destro ha mandato il suo avversario al tappeto causandogli il secondo conteggio che di fatto sancisce la fine del match a favore del giovane pugile Lucano che fin lì aveva il favore dei cartellini nei primi due round.

L’entrata sul ring aveva trasmesso un giovane Oliva più sereno, sicuro dei propri mezzi. Certezze che Buono ha iniziato a togliergli con l’ avanzare del match. Oliva ha provato a risalire la china, cercando di far valere il maggior allungo per tenere a distanza l’avversario. Il terzo round è stato il migliore del pugile lucano, che con il suo destro ha creato più di qualche problema al suo contendente causandogli due knock down. Per Buono è la prima vittoria in un torneo della Federazione Pugilistica Italiana, completando come miglior Pugile del Torneo Youth Fpi Campania, all’unanimità, il suo 10° match. “A volte un vincitore è semplicemente un sognatore che non ha mai mollato. Doverosi ringraziamenti al M° Nerone per il supporto, al Moffa Team per le opportunità, al Team Ceglie e Cotena per l’organizzazione e alla Thunder Boxing del suo valido giovane esponente”, fa sapere lo staff che lavora con il giovane titese.

redazione