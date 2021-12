Come investire in oro conoscendo la quotazione

In un mondo che sta andando sempre più verso l’incertezza a livello finanziario e di mercati, ci sono pochi punti fermi per chi vuole mettere al riparo i propri risparmi: ed il maggiore di questi sembra essere sempre l’oro, il prezioso metallo giallo da sempre bene rifugio.

Nel corso della storia, pochi investimenti hanno raggiunto la popolarità dell’oro come copertura contro quasi ogni tipo di problema, dall’inflazione, agli sconvolgimenti economici o alle fluttuazioni valutarie, alla guerra. E sono molteplici le strade che oggi si possono seguire per raggiungere tale scopo.

La via principale è sempre quella di investire in oro fisico, acquistando quindi monete, lingotti, gioielli e quant’altro possa avere una conformazione materiale da andare poi a conservare in qualche cassetta di sicurezza, o in casa propria. Ma oggi non c’è soltanto l’approccio fisico da seguire.

I vari modi di investire in oro

Quando si pensa di investire in oro, non ci si deve limitare ad acquistare esclusivamente il metallo giallo fisico, come monete o lingotti. Le alternative per investire in oro includono l’acquisto di azioni di società di estrazione dell’oro o fondi negoziati in borsa (ETF). È possibile anche investire in oro scambiando opzioni e contratti futures.

Sono, queste ultime, strade che richiedono una conoscenza particolare a livello finanziario, non certamente praticabili da chiunque. Investire in oro fisico è, invece, l’approccio più semplice e quello maggiormente diffuso in quanto alla portata di chiunque.

A prescindere dalla strada che si decide di prendere, che è un fattore soggettivo e che dipende quindi da scelte personali, oltre che dal profilo dell’investitore in questione, ciò che conta è essere sempre informati sulla valutazione dell’oro nel momento esatto in cui si decide di entrare sul mercato.

La quotazione dell’oro

La valutazione dell’oro è un parametro variabile, che tende a cambiare sula base di dati economici, finanziari e politici. La sua quotazione viene fissata presso il Bullion Market Association, a Londra, due volte al giorno, e si riferisce al metallo nel suo stato di maggiore purezza, quindi oro a 24 carati.

Prima di acquistare o di venere quindi, come da regola base del mercato, sarebbe bene informarsi su quali sono le quotazioni dell’oro oggi, quindi in quel preciso momento storico, così da sapere se convenga o meno entrare sul mercato. Per chi deve acquistare, l’obiettivo, ovvio, sarebbe quello di entrare sul mercato nel momento in cui l’oro scende di prezzo; il che avviene, per paradosso, quando l’economia globale vive un periodo florido.

Perché, di contro, quando tutti i principali mercati sembrano andare incontro ad un periodo di crisi, il valore dell’oro inizia a salire in quanto la maggior parte degli investitori si concentra su di esso per mettere al sicuro i propri risparmi.