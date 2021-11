Perchè gli Emirati Arabi Uniti sono gettonati per gli investimenti?

Abbiamo appena attraversato un periodo estremamente critico della Storia, forse uno dei più difficili delle ultime generazioni, e ancora non ne siamo del tutto usciti. L’avvento del Covid-19 e il suo diffondersi in tutto il mondo, avvenuto in modo così incredibilmente rapido e inatteso, ha sconvolto tutte le nostre certezze del passato, portandoci a riconsiderare quello che un tempo definivamo “sicuro” e “immutabile”.

In questo scenario così incerto, in ogni parte del pianeta si è visto vacillare la forza economica degli stati un tempo considerati d’élite, obbligandoli a rivedere al ribasso le proprie potenzialità strategiche a livello economico e sociale.

Tra questi però, alcuni Paesi hanno saputo resistere più di altri all’inarrestabile dilagare della crisi economica, rivelandosi dei baluardi nei quali ancora è possibile trovare delle opportunità fruttuose.

Stiamo parlando degli Emirati Arabi Uniti, che grazie alla loro ricchezza e alla particolarità della loro organizzazione, hanno garantito e garantiscono tuttora un porto sicuro dove investire i propri risparmi.

Vediamo nel dettaglio quanto possono offrire gli Emirati Arabi agli investitori stranieri che decidono di intraprendere la propria attività proprio qui.

Le opportunità insite nelle costituzioni societarie

La scelta di costituire una società negli Emirati Arabi si è già rivelata per tantissimi investitori l’affare che ha dato una svolta alla loro attività economica. Che si tratti di una società onshore oppure offshore, investire in una nuova attività negli Emirati Arabi si rivela una certezza in termini di profitto e successo nel tempo.

Questo è possibile grazie a particolari condizioni che solo in questo incredibile Paese si possono trovare, quali: la tassazione, zone franche dove la tassazione è completamente assente. Tutto ciò porta a far diventare gli Emirati Arabi Uniti una delle mete predilette dove investire i propri capitali.

L’importanza di una consulenza finanziaria

In un ambiente così dinamico e in costante evoluzione è fondamentale farsi assistere da professionisti capaci, preparati e sicuri del processo che va seguito per concludere un valido e fruttuoso investimento.

Ed è qui che entra in scena la figura del consulente finanziario, un professionista del settore che sarà in grado di guidarvi durante tutte le fasi del vostro investimento negli Emirati Arabi.

Daniele Pescara, CEO di Falcon Advice che da più di un decennio si occupa di costituzioni e trasferimento di società a Dubai, vede crescere ogni giorno il numero di imprenditori del Bel Paese che si rivolgono a lui per mettere in sicurezza il proprio business a Dubai.

