Tutti i motivi per cui optare per le lampade led

Il sistema di illuminazione, piano piano, si sta evolvendo per essere più accessibile ma anche meno inquinante.

É giunto il momento di rinnovare le luci di casa, dell’ufficio o dell’azienda, sostituendo quelle tradizionali con le lampade Led per illuminazione.

Quest’ultime rappresentano solo ed esclusivamente benefici per chi decide di acquistarle. Se ne sente spesso parlare ma non tutti hanno compreso in che cosa consistono questi notevoli vantaggi. Ecco perché vi spiegheremo tutti i motivi per cui è molto più conveniente optare per le luci Led, invece che quelle obsolete.

Cos’è una luce Led

Per chi non lo sapesse, è meglio introdurre brevemente in che cosa consiste una luce Led.

Il Led, Light-Emitting Diodes, è un’innovativa tecnologia per cui la lampada si accende immediatamente una volta raggiunto lo stimolo della corrente elettrica e non emette né infrarossi né ultravioletti.

La luce Led la si ottiene tramite semiconduttori e rappresenta un’alternativa ecologia, che offre tuttavia i massimi risultati in termini di luminosità, colore e risparmio.

Quali sono i veri motivi per cui scegliere le lampade Led?

Di motivi per cui scegliere una luce Led è decisamente più conveniente rispetto a qualsiasi altro tipo di illuminazione, ve ne sono davvero moltissimi. Iniziamo da quello probabilmente più importante: il basso impatto ambientale.

Si vive in un’era in cui le emissioni di CO2 ammontano a 1000 tonnellate ogni 1,27 secondi, di cui ben l’8% deriva proprio da sistemi di illuminazione obsoleti. Sono proprio queste emissioni a generare il tanto temuto effetto serra: ciò significa che di questo passo la temperatura globale aumenterà di 6 gradi centigradi entro il 2100.

Per questo fondamentale motivo, è importantissimo passare alle luci Led. Quest’ultime sono prive di mercurio e sono a bassissimo consumo energetico. Dunque non solo l’ambiente circostante ringrazia, ma anche il portafoglio lo fa! Se tutti iniziassero ad usare lampade Led, l’effetto serra diminuirebbe nel tempo.

Un’altra ragione, per cui scegliere i Led è sempre una decisione ottimale, riguarda appunto il risparmio, il quale risulta essere davvero significativo. Non si tratta di qualche euro, bensì molti di più: consumano un quantitativo di energia elettrica nettamente inferiore rispetto alle lampade tradizionali, le quali emanano energia a circa 60 watt, mentre le lampade Led soltanto 9 watt.

Inoltre, non bisogna dimenticarsi della lunga durata attribuita alle lampade Led: ammonta a circa 35.000 ore di luce continua, ovvero circa 10 volte in più rispetto ad una classica lampadina. Le luci Led non hanno un costo molto alto, dunque con pochi soldi si riesce ad ottenere letteralmente il massimo.

Un altro motivo per cui optare per i Led è la mancata produzione di calore. Questo vuol dire che non si rischiano fiamme e fumi nocivi. Per non parlare della sua resistenza elevata. Essendo il Led libero da una costruzione di filamenti o di vetri, risulta molto più resistente agli urti di qualsiasi genere.

Infine parliamo della luminosità e dei colori. La luminosità che i Led emanano è assolutamente impossibile da ottenere con una lampada normale, chiara e molto forte, per un’illuminazione totale.

In aggiunta a ciò, si può dire che le colorazioni delle lampade Led sono davvero tantissime: solo per un semplice bianco esistono ben tre diverse tonalità, cosa impossibile con le lampadine classiche. Quindi è possibile giocare con i colori, anche quelli più eccentrici.

Scegliere le luci Led è un’azione green

Decidere di installare un sistema di illuminazione a base Led è una scelta green che apporta effetti benevoli sia sull’ambiente circostante, che sulla propria salute e sui propri risparmi. Si tratta di un modo per illuminare in maniera più forte e chiara gli ambienti, consumando pochissima energia elettrica e pagando meno soldi di bollette.

Quando si parla di lampadine Led, è inutile dire che si sta indirettamente parlando di una serie di vantaggi esclusivi che altre lampade non detengono. Al momento, infatti, le luci Led sono l’alternativa più ecologica esistente al mondo, che con sé porta diversi vantaggi più che positivi. Conviene, dunque, mettersi a lavoro per cambiare tutte le vecchie lampade di casa, sostituendole con i Led, le luci del presente ma, soprattutto, del futuro. In questo modo, si darà il proprio contributo per salvaguardare l’ambiente e l’intera Terra, senza rinunciare, tuttavia, al tanto desiderato comfort di una luce perfettamente nitida e intensa.